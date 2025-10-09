Sindicatos y patronal negocian el convenio provincial mientras avanzan hacia el fin de la huelga Se espera que se reúnan la próxima semana para cerrar los flecos de una tabla salarial de mínimos en toda la provincia de Las Palmas

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:20 Comenta Compartir

Las negociaciones entre la patronal del transporte de la provincia de Las Palmas (FET) y los sindicatos convocantes de la huelga en el sector interurbano de regular de viajeros se encuentran avanzando «a buen ritmo» y se espera que pronto se desconvoque definitivamente la huelga que quedó aplazada el pasado lunes día 29 de septiembre tras dos semanas de largas colas y retrasos en el transporte público.

Santiago Domínguez, coordinador del sector de Carreteras de Comisiones Obreras Canarias (CC OO), indicó que pese a que esta negociación pueda parecer una tarea sencilla después del aplazamiento de la huelga, existen muchos flecos que es necesario definir antes de la firma del acuerdo provincial.

Un nuevo convenio cuyo principal fin será establecer una tabla de mínimos salariales, dejando la puerta abierta a que luego individualmente cada isla pueda contar con mejores condiciones.

Cabe recordar que actualmente, Lanzarote es la isla con el convenio más bajo en términos salariales, en una media que ronda los 26.000 euros brutos anuales, mientras que Gran Canaria ronda los 31.000 euros brutos con Fuerteventura ligeramente por encima.

Domínguez informa que es altamente probable» que la semana que viene haya una reunión entre las partes para seguir avanzando y aseguró que la voluntad es positiva y que ya no existe «resistencia» por ninguna de las partes pero que la logística que involucra a las tres empresas afectadas y todos sus trabajadores es la que dificulta que se llegue a un acuerdo. «Todas tienen tablas salariales diferentes y distintas categorías profesionales. Estamos buscando el encaje para una cuadrar una masa salarial única para todos los trabajadores», apunta Domínguez.

Sobre el papel de los cabildos, llamados a asumir ese sobrecoste, Domínguez expresó que ha recibido comunicación de que hay voluntad de sufragar ese aumento salarial por parte del Cabildo de Lanzarote, que es el que parte con «cierta desventaja».