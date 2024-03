Siam Park recibe en Las Vegas el Applause Award 2024

Siam Park, el parque acuático situado en la isla de Tenerife, acaba de ser reconocido con el prestigioso Applause Award 2024, considerado como «el oscar» dentro de la industria global de los parques de atracciones. Este gran reconocimiento le fue entregado el domingo 3 de marzo, en una ceremonia celebrada en el Venetian Resort de Las Vegas en el transcurso de una gala en la que IAAPA entregaba también sus reconocimientos anuales. Esta es la primera vez que el Honors de IAAPA y el Applause Award se aúnan este año para celebrar la excelencia y la innovación en el sector de los parques de entretenimiento.

«Estamos muy emocionados de que el Applause Award se una a la entrega del Honores de IAAPA. La idea de este nuevo evento es celebrar la excelencia en la industria global de atracciones, pero también poner énfasis en lo que cada uno de los asistentes puede aprender de los ganadores de los premios para mejorar su propio negocio», dice Jakob Wahl, CEO y presidente de IAAPA.

El Applause Award es un galardón internacional otorgado por Liseberg, un gran parque temático en Gotemburgo, Suecia, que se concede cada dos años al parque de atracciones que «haya inspirado a la industria con su perspicacia, originalidad y fuerte desarrollo empresarial a través de su gestión, operaciones y logros creativos » según explica Andreas Veilstrup Andersen, presidente y director ejecutivo del Grupo Liseberg y presidente de la Junta Directiva del Premio Applause.

El premio, que comenzó a entregarse en 1980 con el reconocimiento a Magic Kingdom de Walt Disney World, ha reconocido cada dos años a los mejores de esta industria alrededor de todo el mundo. Un elenco en el que Siam Park entra ahora con todos los honores, gracias a las características de calidad e innovación que convierten al Water Kingdom en el parque acuático mejor valorado del planeta.

Un reconocimiento a la excelencia

Este galardón se suma al largo palmarés de Siam Park, que en 2024 recibió por novena vez el reconocimiento como el Traveller'Best of The Best de los clientes de Trip Advisor, el mayor portal de viajes del planeta. Además, ha sido premiado doce veces con el European Star Award al mejor Parque Acuático de Europa y con 3 ediciones del Park Word Excellence Award.

Chistoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque señaló la importancia de este logro:

«Para nosotros este premio tiene una importancia muy especial, porque procede de nuestro propio sector y pone en valor el enorme esfuerzo que mantenemos en Siam Park, para innovar constantemente, con los estándares de calidad más altos, siempre en busca de la excelencia.»

El vicepresidente quiso también destacar el valor del equipo humano de Siam Park «que hace posible ofrecer a los clientes una experiencia perfecta, en todos los sentidos, en cada visita».

El premio, diseñado por la escultora sueca Astri Taube, consiste en una estatua de bronce de dos manos aplaudiendo, en una perfecta recreación del aplauso al éxito. Este galardón posee una gran relevancia ya que supone un reconocimiento realizado por la propia Industria de parques de atracciones, aplicando los mayores estándares de exigencia en todas las áreas de valoración y honra a un parque cuya gestión, operaciones y logros creativos han inspirado a la industria con previsión, originalidad y sólido desarrollo empresarial.