Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Airbus A320 de Braathens. Flynews

Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez

El presidente de la FEHT advierte que la caída de la aerolínea islandesa Fly Play y de la escandinava Braathens supone un nuevo golpe a la conectividad aérea del archipiélago

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:20

La aviación europea encadena dos quiebras en apenas 24 horas. Si este lunes la islandesa Fly Play sorprendía con el anuncio del cese inmediato de operaciones, este martes le siguió la escandinava Braathens, que solicitó la liquidación judicial de dos de sus filiales –Braathens International Airways AB y Braathens Crew AB– en el Tribunal de Distrito de Estocolmo. La medida afecta a unos 200 trabajadores y conlleva la interrupción inmediata de todos los vuelos operados con aviones Airbus.

La aerolínea había tratado de reconvertirse en los últimos meses, apostando por su flota de turbohélices ATR 72-600 y descartando los seis Airbus que mantenía en servicio para turoperadores, pero la falta de liquidez y la imposibilidad de asegurar financiación precipitaron el cierre. En total, los accionistas habían inyectado más de 27 millones de dólares desde la pandemia sin lograr la rentabilidad del negocio.

Aunque Braathens no tenía una presencia tan amplia en España como Play, sí mantenía conexiones con Suecia que servían de enlace con Canarias. Para el sector turístico isleño, estas quiebras son «malas noticias» que restan conectividad, según advirtió el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricua.

«Son malas noticias porque se va lastrando la conectividad. Unos asientos que desaparecen no siempre son reemplazados por otras aerolíneas. En ocasiones se trata de rutas regionales de Escandinavia que no son recogidas por otras compañías y, por tanto, se pierden enlaces», explicó Mañaricua.

Por su parte, la quiebra de Play afectó directamente a siete aeropuertos españoles –entre ellos Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife– aunque su menor peso en el mercado y el hecho de producirse en temporada baja ha mitigado el impacto inmediato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  2. 2 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  3. 3 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  4. 4 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  5. 5 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  6. 6 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  8. 8 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  9. 9 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  10. 10 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez

Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez