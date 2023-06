«El sector industrial se involucra activamente en el área social»

Virgilio Correa preside una asociación que no solo defiende los intereses de la industria en Canarias, sino que tiene muy claro el papel de las empresas en el desarrollo y el progreso social. En ese sentido, la apuesta por la sostenibilidad ha llegado para quedarse y para ir ampliando su significado entre los integrantes de Asinca.

–¿Cómo entiende Asinca y Elaborado en Canarias la sostenibilidad?

–Cuando hablamos de sostenibilidad nos estamos refiriendo a un balance entre la actividad de la empresa y su efecto en el entorno: es necesario que la empresa perviva en un entorno próspero, es una relación de prosperidad mutua, de nada sirve que a una empresa le vaya muy bien si su entorno se está empobreciendo. Y viceversa, si un entorno prospera, pero a la empresa no le va bien, tampoco es positivo. Es decir, cuando hablamos de Sostenibilidad desde el punto de vista empresarial, nos estamos refiriendo tanto a la prosperidad de la empresa como a la prosperidad de su entorno.

–Hoy queremos hablar sobre Buenas Prácticas en Sostenibilidad, sobre cómo una empresa industrial puede emprender acciones concretas en favor de la sostenibilidad de sí misma y de su entorno. ¿Nos podría ampliar un poco eso de las Buenas Prácticas en Sostenibilidad?

–En 2022 Asinca recopiló las mejores prácticas que llevan a cabo las empresas integradas en la Marca Colectiva Elaborado en Canarias en materia de Sostenibilidad, detectando aquellas acciones que las industrias han puesto en marcha para hacer que Canarias sea más rica en lo económico, más próspera en lo social y más limpia en lo medioambiental. Se trata de acciones concretas, con resultados concretos que demuestran el compromiso de las empresas industriales de las islas con su entorno. Muchas veces oímos hablar de la Sostenibilidad en sentido abstracto, muy general, un concepto que está siendo muy usado y que corre el peligro de perder su verdadero sentido si no se explica bien y si no se cuenta con ejemplos concretos y reales, qué es lo que se hace y las implicaciones que tiene. Las empresas industriales de Canarias son cada vez más conscientes del papel que desempeñan en la economía, en el medioambiente y en el desarrollo social del archipiélago. Cada una de ellas, dentro de su escala y posibilidades, está llevando a cabo acciones específicas para generar bienestar para su entorno y para sí mismas. Y eso es precisamente lo que hemos querido recoger en este Manual de Buenas Prácticas en Sostenibilidad: acciones concretas y específicas.

PROGRESO CONSTANTE «Lejos de caer en la autocomplacencia, sabemos que queda mucho camino por recorrer»

–Pero muchas de estas iniciativas no son conocidas por el gran público y a lo mejor si fueran más conocidas la gente valoraría más el esfuerzo de las industrias de Canarias, ¿no cree?

–Las iniciativas de sostenibilidad que emprenden las empresas integradas en la Marca Colectiva Elaborado en Canarias quedan muchas veces en el anonimato o en el ámbito de las propias organizaciones, sin que trasciendan públicamente las consecuencias del esfuerzo que realizan para fomentar el bienestar de las personas que trabajan en ellas, para maximizar el impacto que generan en la economía canaria o para reducir al máximo la huella de su actividad en el medioambiente. Algunas de estas empresas industriales tienen a veces reparos para contar lo que hacen porque piensan que no es conveniente estar hablando de sí mismas, de echarse flores sobre si son más o menos responsables. Y está bien que no caigan en la tentación de hacer marketing con este tipo de iniciativas en favor de la sostenibilidad, pero sí es necesario contar ciertas cosas para que cunda el ejemplo, para que otras empresas puedan sacar provecho y adaptar a sus propias empresas acciones que han dado buen resultado en otras industrias.

–Y ya que estamos hablando de acciones concretas que llevan a cabo las industrias de Elaborado en Canarias, ¿podría poner algún ejemplo concreto?

–Para elaborar este Manual de Buenas Prácticas en Sostenibilidad hemos preguntado a las industrias integradas en la marca colectiva Elaborado en Canarias qué actuaciones estaban realizando en más de 20 áreas distintas. Áreas que van desde la energía, las reducción de las emisiones y de los residuos y la mejor gestión del agua, hasta acciones para mejorar la seguridad laboral, apoyar a ONG y cualificar a los trabajadores, pasando por otras como si disponen de código ético, medidas para prevenir la corrupción y prácticas responsables de aprovisionamiento. Para poner algunos ejemplos de acciones concretas:

En el área de Energía, por ejemplo, hay muchas industrias asociadas que han invertido en la instalación de paneles fotovoltaicos en sus cubiertas, aprovechando la gran superficie de la que disponen. De esa manera están generando la electricidad que luego consumen, o gran parte de ella. Se trata de un consumo energético que no produce ningún tipo de emisiones de gases de efecto invernadero ya que procede de una fuente renovable. Hablando de agua, hay algunas industrias que aprovechan el agua procedente de una parte del proceso de fabricación para usarla en otras partes de ese proceso, y la utilizan por ejemplo en la limpieza de los tanques o aprovechan el agua procedente de la condensación de la caldera de vapor para el riego de jardines o para la limpieza de instalaciones y vehículos; otras aprovechan esa agua sobrante para limpiar y refrigerar cubas de fermentación o en fertilizante natural para el campo.

COMPROMISO «Estamos comprometidos a aumentar nuestros esfuerzos para que Canarias sea más rica en lo económico, más próspera en lo social y más respetuosa con el medioambiente»

–Ha comentado que hay otras áreas como apoyo a ONG o medidas para prevenir la corrupción en las que también trabajan las industrias de Elaborado en Canarias. ¿Qué puede decir sobre esto?

–Efectivamente, estamos hablando de más de 20 áreas distintas en las que las industrias de Elaborado en Canarias están aplicando medidas concretas y el apoyo a las ONG y la lucha contra la corrupción forman parte de esas más de 20 áreas de trabajo. Una de las áreas en las que el sector industrial se involucra activamente es en la social, en intentar disminuir la desigualdad y lograr que su impacto social sea mayor. Las empresas de Elaborado en Canarias son conscientes de su rol y están comprometidas para aportar mejoras a la calidad de vida y al bienestar de los canarios. De hecho, en los duros momentos que se vivieron hace dos años con la crisis de la Covid y el Volcán de La Palma, muchas empresas industriales donaron productos para ayudar a superar la crisis sanitaria y económica.

Mucha gente se ha visto muy afectada, incluso en la posibilidad de acceder a alimentos básicos, de ahí que las empresas de Elaborado en Canarias hayan colaborado de forma individual y desinteresada con alimentos, material de embalaje, geles hidroalcohólicos, kits dentales, menaje desechable, productos de higiene, telas para mascarillas, buzos, batas impermeables… todo Elaborado en Canarias. A eso hay que sumarle la firma de convenios y acuerdos que Asinca y las industrias a título individual tiene con organizaciones como Cáritas, la ONCE, los Bancos de Alimentos, Cruz Roja, afectados por el volcán de La Palma, Asociación Española contra el Cáncer, Ámate, Pequeño, Valiente, Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y un largo etcétera.

Y si hablamos de Conducta Ética y Anticorrupción, son numerosos los casos de industrias canarias que han redactado un código ético para guiar su actuación y la de sus empleados. Se trata de códigos de conducta para evitar sobornos, pagos ilegales, fraudes, etc, o para regular los regalos de negocio. En algunos casos se han creado comités internos para dirimir dudas o posibles incidentes, además de crearse canales internos de denuncia de prácticas potencialmente contrarias al código ético.

Ampliar Correa también incide en el Manual de Buenas Prácticas en Sostenibilidad de Asinca. JUAN CARLOS ALONSO

–¿Y todo esto está incluido en ese Manual de Buenas Prácticas en Sostenibilidad? ¿Por qué se elabora un manual de estas características?

–Comunicar las iniciativas de sostenibilidad forma parte del compromiso que ha adquirido la industria canaria con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, un documento que implica no sólo identificar aquellos objetivos y metas de desarrollo sostenible sobre los que tiene capacidad de influencia y poner en marcha acciones concretas, sino también transmitir públicamente qué actuaciones está llevando a cabo para luchar contra la desigualdad social, reducir su huella ambiental y aumentar su impacto económico.Por eso surge este Manual de Buenas Prácticas en Sostenibilidad de Elaborado en Canarias, un proyecto para darle visibilidad a las acciones sostenibles que las Industrias Integradas en la Marca Colectiva 'Elaborado en Canarias' han puesto en marcha con buenos resultados, para dar a conocer qué está haciendo la industria por la sostenibilidad de las islas. Las organizaciones responsables no deben dejar de lado la comunicación, ya que contar lo que hacen es una parte fundamental de su actividad no sólo para el lícito objetivo de ganar reputación, sino también para ayudar a extender las prácticas de sostenibilidad al resto de empresas e ir avanzando en la creación de un entorno mejor: más limpio, justo y próspero.

–¿Y ahora cómo se activa el seguimiento, qué se puede hacer para que realmente cunda el ejemplo?

–Lejos de caer en la autocomplacencia, sabemos que queda mucho camino por recorrer; que esto, aunque se estén dando pasos muy prometedores en favor de una Canarias más próspera, no ha hecho más que empezar y que es un camino sin retorno. Es alentador ver cómo se están implicando las industrias de Elaborado en Canarias en actividades que caen en su área de influencia. Cada una dentro de su escala y sus posibilidades, porque no es lo mismo las posibilidades y los recursos que tiene una gran empresa que los que posee una más pequeña. Pero todas ellas son conscientes de que su actividad tiene consecuencias en su entorno y están poniendo todo su empeño en salir adelante mientras generan prosperidad a su alrededor. Desde Asinca, como entidad que representa al sector industrial de Canarias, estamos comprometidos a aumentar nuestros esfuerzos, a poner todo nuestro empeño y a difundir todo lo que sea necesario entre nuestros asociados y los usuarios de la marca Elaborado en Canarias para que Canarias sea una región más rica en lo económico, más próspera en lo social y más respetuosa con el medioambiente. En ello va nuestra propia existencia.

–¿Y cómo se materializado ese compromiso con la sostenibilidad?

–Para promover desde Asinca el compromiso de la industria canaria con el cuidado y respeto del medio ambiente y con el desarrollo económico y social de las islas, nuestra Asociación y las industrias asociadas, firmamos el pasado 9 de junio, en el Marco de la 45 Asamblea General de ASINCA, el 'Manifiesto por la Sostenibilidad de los Productos Elaborados en Canarias'. El Manifiesto es fruto del trabajo realizado por las industrias canarias en estos años, para alinear sus estrategias de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS y con la Agenda Canaria Sostenible 2030, y contribuir con ello, a lograr una Canarias más próspera en lo económico y más sostenible en lo social y en lo ambiental. Comunicar las iniciativas de sostenibilidad forma parte del compromiso que ha adquirido Asinca y la industria canaria con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, un documento que implica no sólo identificar aquellos objetivos y metas de desarrollo sostenible sobre los que tiene capacidad de influencia y poner en marcha acciones concretas, sino también transmitir públicamente qué actuaciones está llevando a cabo para luchar contra la desigualdad social, reducir su huella ambiental y aumentar su impacto económico.