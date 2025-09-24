Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Gente comprando en un supermercado HiperDino en 1990. Arcadio Suárez

De Schamann a conquistar Canarias: la historia de éxito detrás de HiperDino

El primer supermercado con la marca del dinosaurio abrió en 1985 en Miller Bajo

Darío Ojeda

Darío Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:51

En el comienzo de la historia de HiperDino no hay un garaje, sino unos terrenos de cultivo en Teror y una pequeña tienda de aceite y vinagre en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. Ese fue el negocio que abrieron Abraham y Esperanza, abuelos de Andrés Domínguez, actual consejero delegado de Grupo HD, matriz de la cadena de supermercados.

Aquella tienda en la calle Pío Coronado dio paso, en 1974, al primer supermercado. El establecimiento ya era grande, unos 900 metros cuadrados, pero era mucho más pequeño que el primer HiperDino, que abrió sus puertas en 1985 en Miller Bajo en un local de más de 3.000 metros cuadrados.

Ese supermercado, que a día de hoy sigue abierto, fue la primera piedra de lo que son hoy en día HiperDino y Grupo HD. Con el paso de los años, la empresa comenzó a diversificar el negocio. Apostó por el inmobiliario y turístico, como la construcción del Centro Comercial Las Arenas y la compra de establecimientos hoteleros. Fue clave también la llegada de Javier Puga, actual consejero de Grupo HD.

En 1996, José Abraham Domínguez y Andrés Domínguez decidieron vender los supermercados con los que contaban y centrarse en el negocio turístico, pero en 2012, junto a Javier Puga, recuperaron el control de la compañía, que estaba en manos de los bancos tras haber pasado por varios dueños en los 15 años anteriores.

Casi 300 tiendas y 10.000 empleados

En la actualidad, HiperDino es una de las mayores empresas de Canarias, líder en el sector de la alimentación con más de 290 tiendas bajo las marcas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. A eso hay que añadir 38 DinoShop en régimen de franquicia gracias a su alianza con BP. A finales de 2024 comenzó su expansión a Baleares con su primera apertura en Mallorca.

En total, Grupo HD emplea a casi 10.000 personas y es la tercera empresa canaria en términos de facturación.

