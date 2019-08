Ron Arehucas celebra su 135 cumpleaños repleto de sabor

«La identificación de los canarios con la marca es nuestro logro más importante»

— Hoy en día, ¿sigue siendo Ron Arehucas una empresa familiar?

Sí. El 100% del capital es de la familia Martín Rodríguez.

— ¿Quién es Alfredo Martín Reyes? ¿Qué relación le une a la marca?

— Alfredo Martín Reyes, mi abuelo, es el creador de la marca y la empresa, además de ser el impulsor que la ha llevado a ser un referente y un símbolo para los canarios.

— ¿Cuál ha sido la evolución de Arehucas en estos 135 años de historia?

— Su origen se remonta al siglo XIX, a una industria azucarera. Ya en el siglo XX, a partir de los años 40, se comienza a fabricar ron y, posteriormente, licores. Todo destinado, inicialmente, al mercado regional canario. Después de algunos modestos intentos, en los años 90 se decide apostar por salir al exterior, comenzando por el mercado más natural posible, que no era otro que el mercado peninsular español, así como las primeras exportaciones a Europa, concretamente a Alemania y Holanda. Ya en el siglo XXI, se consolidan los mercados canario y peninsular y se amplían mercados en Europa y más allá de Europa, como China y EEUU.

— ¿Cuántas botellas producen al año? Y, de la producción anual, ¿qué porcentaje se exporta a la península y qué porcentaje al extranjero?

— En la actualidad en Ron Arehucas se producen cinco millones de botellas, aproximadamente. En relación a esto, en las islas Canarias, el formato más habitual es la botella de un litro, mientras que en el resto de mercados es la de 70 cl., con la excepción de EEUU que es de 75 cl. El 75% del mercado sigue siendo Canarias, mientras que el 25% restante es foráneo, siendo el principal, el mercado peninsular español.

— Teniendo en cuenta el coste de la insularidad, ¿es rentable vender ron y licores en la Península y el resto del mundo?

— Que la insularidad tiene un coste es indudable. No puede existir el pedido urgente para servir de manera inmediata puesto que es imposible cumplirlo, al existir infinidad de factores que no están bajo tu control. Por ejemplo, la frecuencia en los servicios de transporte marítimo, intervención de las aduanas, etc. Si la fábrica estuviese en Sevilla y la entrega fuese en La Coruña o en Estocolmo, ninguno de esos inconvenientes existiría. Pero sí, pese a todo por supuesto que es rentable.

— El lanzamiento de Arehucas Fresier, el relanzamiento de Capitán Kidd, la edición limitada de un millón de botellas por el 135 aniversario de la marca... ¿Qué más sorpresas y novedades esperan a los seguidores y consumidores de Arehucas?

— Actualmente, se está trabajando en incorporar algún producto más a la familia Premium, así como algún licor. Lo que tenemos claro es que no nos podemos dormir. En Ron Arehucas competimos con gigantes del sector y debemos ser muy activos para no perder nuestro sitio en el mercado.

— ¿Qué le hace sentir más orgulloso del recorrido de la marca durante estos 135 años?

— Creo que el logro más importante del que podemos sentirnos orgullosos es la identificación que tienen los canarios con la marca, sean o no consumidores. El hecho de que sientan Arehucas como un símbolo de su tierra es, aunque suene un poco magnánimo, mágico.

— ¿Cuál es el secreto mejor guardado de Arehucas? ¿Puede contarse?

— No lo hay. Pero si lo hubiese y lo contara, dejaría de ser secreto y yo quedaría como un horroroso guardián de secretos.

— Para terminar, y según su criterio, el ron Arehucas, ¿mejor tomarlo solo o como combinado?

— Eso es algo que va en los gustos de cada persona. En cualquier caso, el ron Arehucas es siempre una buena elección.