16 restaurantes en San Agustín para disfrutar este verano

Actualizamos nuestra lista de propuestas con las que disfrutar este verano en el sur de Gran Canaria, con novedades de lo más atractivas. Desde Playa del Águila y hasta El Veril, pasando por San Agustín y la Playa de las Burras, aquí encontrará múltiples opciones para todos los gustos, entre los clásicos que nunca fallan, los renovados subiendo el listón y confirmando que, las segundas partes pueden ser aún mejores y nuevos locales por descubrir que darán mucho que hablar. Si el sur de Gran Canaria es la opción para disfrutar de unas vacaciones, con este listado, además, serán de lo más sabrosas.

1. Loopy´s. Quien ha veraneado alguna vez en esta zona del sur de Gran Canaria estaba deseando que este mítico, clásico e imprescindible restaurante que siempre ha formado parte de nuestras vidas, volviera a abrir sus puertas. Deseo concedido porque este verano Loopy´s y todo su esplendor, sus platos más genuinos y novedades de lo más deliciosas e impresionantes, esperan por su público, el de siempre más todo aquel que quiera sentirse como en casa. La decoración les dejará con la boca abierta y, con sorpresa en las alturas, esperando a ser descubierta. Sin duda, el restaurante al que debemos de ir, si o si, este verano. Puede decantarse por los platos y volver a disfrutar de sus salchichas o sus pizzas, o lanzarse de cabeza a por sus novedosas propuestas. Sea lo que sea, sabemos que disfrutará a lo grande.

2. Cibarivm. A este local habrá que darle una calurosa bienvenida este verano en San Agustín. Lo tiene todo, excelente producto, cocina de ejecución impecable, combinaciones irresistibles y cargadas de creatividad y una sala y atención, asombrosas. Mucho está dando ya que hablar y seguro que este verano, se convertirá en tendencia. Regalarse uno de sus brunch una mañana de este verano será la propuesta más atractiva que podamos disfrutar en lo que a materia gastronómica se refiere. Pero atento al resto de su carta, desde el almuerzo y hasta la cena. El tartar de gambas o la burrata cibarivm para arrancar la experiencia. Entre los principales, no se pierda el Tagliolino con tinta de calamar y de postre, lo que se le antoje porque todos cumplirán con su expectativa. La presentación de cada plato también dará muchísimo que hablar.

3. El Capitán. Si el Loopy´s es bandera de San Agustín, El Capitán es el territorio imprescindible de cada verano en este rincón de Gran Canaria. La bienvenida al verano y, también la despedida, pasa por pasar grandes ratos en su incomparable terraza, frente al mar. Un lugar único, lleno de encanto, de vida social y con platos que acompañan y suman a la velada. Para nosotros, sus arroces, su ensaladilla rusa, su solomillo especial en tacos y el pescado fresco, son tan imprescindibles como la arena, el mar y el sol, cada verano.

4. O´Canastro. El mejor y más selecto producto de Galicia, tanto en pescados como en mariscos, lo encontrará en este exquisito y distinguido restaurante. Aunque también encontrará auténtica ternera rubia gallega.La atención, la sala y cualquier plato de la carta, hacen de este restaurante, un auténtico templo a la excelencia gastronómica. Nuestra recomendación es que se deje guiar por las propuestas del personal de sala porque aciertan siempre. Nosotros nunca nos hemos rendido ante su salpicón de mariscos como entrante y si le ofrecen Rodaballo salvaje, no pensarán en otra cosa que en volver pronto. De postre, las auténticas Filloas con crema. Impresionantes.

5. Restaurante Sa-wa-dee. En un ambiente mágico, lleno de luz y de color, encontrará este local que le trasportará hasta cualquier rincón de Tailandia y no solo por su peculiar e impresionante decoración sino también a través de su propuesta gastronómica. Le recomendamos que no se lo pierda, sin duda será un grato recuerdo de las vacaciones de este año.

6. Addio Mare. Este local, enorme, cómodo y espacioso, es el lugar ideal para comer muy buenas pizzas más un sinfín de platos de su variadísima carta. Ideal también para ir en grupo, con amigos, con familia o para que se lo preparen y se lo lleve consigo.Referente de muchos y para cualquier edad porque en Addio Mare siempre se disfruta de esas cenas de verano que durante el otoño y el invierno se recuerdan con nostalgia, porque, además, siempre se pasa bien. No se pierda sus pizzas de su sabor favorito que seguro, las encontrará en la carta.

7. Restaurante Chino Cantón. La propuesta ideal, al menos, para disfrutarla un día durante las vacaciones. Suele ser frecuente que de repente nos entre antojo de comida china y la del Cantón, está muy buena. No se pueden perder su Pato crujiente, porque lo bordan, su ternera con salsa agridulce o cualquier de sus arroces y tallarines. Puede pedir para llevar, pero tendrá que recoger en el local.

8. Rincón Canario. Este lugar se sale completamente de cualquier típica etiqueta turística. Si quiere comer un buen pescado fresco este verano, este es el lugar, no de más vueltas. Más de 30 años, a la orilla del Océano Atlántico ofreciendo producto fresco sin florituras. Producto, sabor y atención, mientras se contempla el horizonte marítimo. No debe faltar en su lista este verano. Sencillamente fabuloso.

9. Piccola Italia. En la segunda planta del CC San Agustín, encontrará fácilmente este restaurante si se deja guiar por su olfato. Recetas tradicionales italianas, pizzas al horno de leña y excelente bodega, hace de este lugar un trocito de auténtica Italia en nuestra ruta. Escuche con atención las propuestas del día y si no le convence, no deje de probar sus espaguetis al cartoccio, su exquisita ensalada caprese o el increíble vitello tonnato y acompañe siempre con una de sus crujientes focaccias con aceite de oliva y romero aunque el pan de ajo que elaboran es sencillamente impresionante, así como la atención de todo su personal, sencillamente exquisita. Hacen envíos a domicilio a zonas colindantes en San Agustín y disponen de carta sin gluten y sin lactosa.

10. El Balcón de San Agustín. Este lugar, siempre es buena opción. Producto fresco, carta extensa, atención estupenda y preciosas vistas. Todo lo que hacen, lo hacen bien y siempre está rico. Si se anima a conocerlo, no se pierda una estupenda sobremesa y espere al atardecer que le regalará vistas espectaculares.

11. Las Burras Beach House. Las Burras Beach House vino a traer ese concepto, a pie de playa, que todos deseamos y que no abunda en nuestras costas. Como ellos mismos dicen, en Las Burras Beach House podrá disfrutar de toda una experiencia entre, la perfecta fusión entre la cocina tradicional mediterránea y el producto canario con un toque exquisito y moderno. Nuestra recomendación es que no se pierda los raviolis de salmón o se anime con una de sus propuestas de arroces. Pedir platos diferentes y comer de picoteo, también es muy buen plan.

12. Il Vespino Vecchio. Deliciosas pizzas napolitanas y platos de pasta tradicionales italianos. Todo delicioso y en un ambiente muy tranquilo y exclusivo. Cenar allí es nuestra propuesta y no debe pasar por alto su burrata, sus espaguetis negros y su pizza zuccheta.

13. Gorbea. Desde las mejores vistas panorámicas de la Playa de San Agustín hasta las Dunas de la Playa de Maspalomas y con una propuesta gastronómica exquisita, con especial atención a la cocina vasca que elaboran y con esmerada selección del producto que ofrecen. Una vez más, no dejen de probar su ensalada de langosta y el carpaccio de magret de pato como entrantes. De segundo, disfrute de su atún rojo al grill o papa los más carnívoros, su entrecot de buey. De postre, no perdonen el goxua. Como datos interesantes a tener en cuenta, disponen de zona chill out donde podrá disfrutar de snacks muy apetecibles a la hora del almuerzo. El restaurante está en la 9ª planta del Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso y esté o no hospedado en el hotel, puede acceder desde su ascensor panorámico. Disponen de parking es gratuito y carta de menú infantil.

14. Il Duomo. El mejor restaurante de auténtica cocina italiana en todo el sur de Gran Canaria con especial atención a todos los platos de pasta que elaboran con esmerado cuidado y pasión. Sus pizzas y risottos le harán viajar hasta Italia sin moverse de su acogedora sala o desde su alegre terraza, donde podrá relajarse durante la sobremesa mientras escuchas caer el agua por la fuente de piedra. No se pierda el carpaccio tricolore o el escabeche de calabacines. Tampoco podrá salir sin probar pizza, pasta, risotto y por supuesto, algunas de sus elaboradas recetas inspiradas en la cocina francesa. Il Duomo, sin duda, es restaurante imprescindible en nuestra lista.

15. Greek Taverna. Para saltar el charco y salirse de convencionalidades probando sabores auténticamente mediterráneos, Greek Taverna cumplirá con su lista de deseos de principio a fin. Sorprende porque está dentro del Centro Comercial San Agustín y ya tiene sus años, pero en cuanto entre, olvidará el entorno ipso facto. Nuestras recomendaciones, de entrantes anímase a pedir la taverna meze, selección de entrantes variados a elección del cocinero porque así podrá probar un poco de todo. Aunque deberá dejar espacio para su inigualable pita gyros y no puede faltarle pan de pita con auténtico tzatziki. La ensalada horiatiki tampoco puede faltar y de segundo la espectacular y suculenta mousaka. De postre, como no, su yogur griego acompañado de lo que más le guste. 16. Restaurante Serantes. Un local donde siempre se encuentra producto de muy buena calidad, con un trabajo y cocina vasca de ejecución más que correcta y desde una atención amable y encantadora. Lo ideal es dejarse recomendar por el chef y será él mismo quien le contará lo que hay fresco en cocina para llevárselo a la mesa. Para nosotros, este es el local infalible, porque siempre se come mejor que bien.