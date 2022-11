Musk planea despedir al 50% de la plantilla de Twitter

Musk continúa con sus planes de cambio en Twitter. Apenas una semana después de hacerse con el control total de la compañía, y quedarse como único miembro del consejo de administración de la red social, Musk anunció el pasado lunes que aquel usuario que quiera tener su cuenta verificada deberá pagar ocho dólares al mes. Un nuevo sistema de ingresos para la red social que, aún así, no va a frenar la idea de Musk de despedir a parte de la plantilla. En concreto, el también dueño de Tesla tiene sobre la mesa, según el Financial Times, la idea de echar al 50% de los trabajadores.

Aunque aún no hay nada confirmado, esta sería una de las siguientes medidas que el hombre más rico del mundo tomará para reformar lo que llama como la «gran plaza pública». No obstante, cabe recordar que ya a principios de octubre, cuando Musk aun no era el dueño de la red social y estaba pendiente de cerrar un acuerdo para así evitar el juicio por la demanda que le impuso la anterior dirección, el multimillonario desveló a los inversores de Twitter que pretendía despedir al 75% de la plantilla. Esto supondróa acabar con 5.500 empleados, pasando a una plantilla de poco más de 2.000 trabajadores.

Fue el propio multimillonario el que negó a los empleados estos planes, que ya estaban tensionados ya que Twitter ya esperaba, antes del aterrizaje de Musk, despedir a parte de su equipo debido a factores económicos. A ello se sumó la incertidumbre que el proceso de compra y las negociaciones entre Musk y la antigua cúpula de Twitter generó ante las acusaciones vertidas por el magnate, lo que provocó grandes pérdidas para Twitter.

Fue a cuenta del número de cuentas falsas por lo que el también dueño de Tesla decidió romper el acuerdo de compra (valorado en 44.0000 millones de dólares) que firmó en abril con la compañía y que terminó de resolverse el 28 de octubre.

Musk denunció que la antigua dirección de la red social no le aportaba los datos reales de cuentas falsas y bots, por lo que la compañía, para hacer frente a las acusaciones, puso en sus manos toda la información de la que disponían desde la creación de la plataforma. Tras tiras y aflojas, la compañía lo denunció, aunque musk para evitar el juicio, aceptó el acuerdo inicial el pasado 28 de octubre.