Mapfre reduce un 16% su beneficio hasta 642 millones

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas (dcha.), y el director financiero, Fernando Mata / R. C.

Mapfre registró un beneficio de 642 millones de euros en 2022, lo que representa un 16,1% menos que el ejercicio anterior, un periodo en el que los ingresos se incrementaron un 8,3%, hasta los 29.510 millones de euros y las primas crecieron un 10,8%, superando los 24.540 millones de euros.En términos comparables con 2021, cuando se materializó la desinversión en Bankia, el beneficio ajustado ascendió a 715 millones, habría supuesto un resultado un 7% inferior. Con esos resultados, sus acciones se revalorizan este jueves un 1% en la Bolsa.

Según ha explicado la compañía, la alta diversificación del negocio ha permitido afrontar con un resultado «sostenible» los efectos más negativos del ejercicio marcado, entre otras circunstancias, por el incremento de la siniestralidad en el negocio de automóviles. En este sentido, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha admitido que «hay que ajustar los precios a la realidad de costes actuales» en este tipo de seguros. No se trata, ha indicado, de un incremento generalizado de precios. Pero sí ha apuntado que «hay que ser conscientes y realistas de que los seguros tienen que tener un proceso de ajuste adecuado». Y ha matizado: «Cuando se dice que no sevan a subir los precios del seguro, no se atiene a la verdad».

Sobre el negocio del seguro del automóvil han impactado el aumento de los costes de los siniestros por una mayor frecuencia y severidad; los propios costes internos de la compañía al alza; el precio más elevado de reparaciones y la falta de suministros en muchos casos; así como una vuelta a la realidad tras bajar las primas durante la pandemia frente a un contexto que, indica el grupo, ahora es muy distinto.

En el negocio de Mapfre de 2022 también han afectado las altas tasas de inflación en la mayoría de los mercados; y los siniestros catastróficos, especialmente el derivado de la sequía de la cuenca del río Paraná, cuyo impacto para el grupo supera los 112 millones de euros.

En el lado positivo, según ha señalado el grupo, destacan el «excelente» comportamiento de América Latina, la «magnífica» evolución de la unidad de reaseguro, y el «alto» crecimiento tanto en Seguros Generales como en el ramo de Vida.

La compañía ha achacado el incremento de primas a una mejora generalizada del negocio asegurador en prácticamente todas las regiones, con incrementos significativos en Latinoamérica y Norteamérica, así como en los negocios reasegurador y de grandes riesgos, y al favorable comportamiento de casi todas las monedas frente al euro.

La evolución de las primas está influida, por un lado, por la ausencia en 2022 de la póliza extraordinaria bienal en México (477 millones de euros en 2021) y la venta de Bankia Vida (que en 2021 aportó 159 millones de euros), así como por la apreciación de las monedas frente al euro en 2022. Si se eliminan estos efectos, el incremento habría sido del 8,7%, creciendo tanto en No Vida (+10,8%) como en Vida (+2,1%).

El ratio combinado se incrementó 0,6 puntos porcentuales, hasta el 98%, afectado por el incremento de siniestralidad de Automóviles, consecuencia de las altas tasas de inflación y el incremento de la movilidad tras la eliminación de las restricciones por el Covid.

El patrimonio atribuible del grupo al finalizar 2021 ascendió a 7.289 millones y los activos totales sumaron 59.626 millones de euros. Las inversiones de Mapfre, por su parte, ascienden a 41.388 millones de euros, de las que casi la mitad corresponden a renta fija soberana.

Asimismo, el patrimonio de los fondos de pensiones se situó al cierre de 2022 en 5.701 millones de euros, en tanto que los fondos de inversión crecieron un 2,3%, hasta los 5.526 millones de euros.

Sobre las inversiones y los productos de ahorro que ofrece la compañía, Antonio Huertas ha indicado que Mapfre «tiene condiciones adecuadas» para competir con el elevado interés actual por las letras del Tesoro entre muchos ahorradores minoritarios. «No hace falta hacer colas en el Banco de España», ha indicado el ejecutivo. «Tenemos productos casi con la misma rentabilidad que la deuda pública, pero con muchas más coberturas adicioanles», lo que convierte sus productos en «mucho más interesantes».

Recomposición del consejo

El consejo de administración ha acordado proponer a la junta general de accionistas un dividendo complementario con cargo al ejercicio 2022 de 8,5 céntimos de euro brutos por acción. De este modo, el dividendo total con cargo al ejercicio 2022 asciende a 14,5 céntimos de euro brutos por acción, lo que supone un 'payout' del 69,5%.

También se ha aprobado proponer a la junta general de accionistas el nombramiento de Francesco Vanni d'Archirafi y Elena Sanz Isla como vocales del consejo de administración. Francesco Vanni d'Archirafi formará parte del consejo de administración en calidad de independiente, en tanto que Elena Sanz lo hará como ejecutiva.

Una vez formalizados ambos nombramientos, el máximo órgano de decisión de Mapfre quedará formado por un total de 15 miembros, de los que más de la mitad son consejeros independientes.

Así, la firma da un paso más en la internacionalización del consejo, en el que están representadas tres nacionalidades (española, brasileña e italiana) y se incrementa la presencia de mujeres en el mismo, pasando a representar el 47% del total de los miembros del consejo de administración.