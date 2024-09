Loro Parque Fundación celebra su 30 aniversario con más de 700 personas en una gran cena benéfica El evento, celebrado en los jardines del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, congregó a cientos de amantes de la naturaleza que pusieron su grano de arena para impulsar la labor de conservación de la entidad

Loro Parque Fundación celebró sus tres décadas de vida con una gran cena benéfica que reunió a más de 700 amantes de la naturaleza, que con su aportación siguen contribuyendo al trabajo de protección de la biodiversidad de la entidad. A los asistentes a la cena, hay que sumar a alrededor de 300 personas que hicieron su aportación comprando una «fila cero». Los jardines del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden fueron el escenario de esta histórica celebración donde se conmemoró la labor de tres décadas de la institución protegiendo a los animales y sus hábitats.

«A lo largo de estas tres décadas, hemos conseguido logros impresionantes de la mano de personas como ustedes, que ponen su granito de arena para que sigamos salvando a especies de la extinción», afirmó el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, en su discurso de bienvenida. Asimismo, añadió que la Fundación ha convertido a «Tenerife en un referente mundial de la conservación de la biodiversidad, llevando el nombre de Canarias a todos los rincones del planeta».

Por su parte, el fundador de la Fundación, Wolfgang Kiessling, subrayó la importancia de la existencia de organizaciones como esta. «Estamos en un escenario donde la extinción de las especies pone en serio riesgo el equilibrio del planeta. Más de 45.000 especies están en riesgo de desaparecer. La labor de centros de conservación como Loro Parque y Loro Parque Fundación nunca había sido tan importante», recordó Kiessling, que además aprovechó la ocasión para agradecer a los asistentes a la cena y al resto de donantes su contribución.

Las ganancias serán destinadas a financiar los 80 proyectos activos que tiene la entidad. Muchos de ellos se llevan a cabo en Canarias, entre los que destaca la iniciativa CanBio, desarrollada en colaboración con las universidades del archipiélago. Esta engloba 8 proyectos enfocados en la protección de las especies canarias en peligro y sus ecosistemas, y tiene como objetivo crear una red de monitorización del cambio climático, la acidificación de los océanos y el ruido marino.

Imagen aérea de la cena. C7

30 años protegiendo a los animales

A lo largo de su historia, Loro Parque Fundación ha invertido casi 28 millones de dólares en más de 276 proyectos de conservación en todo el mundo. Además, la entidad colabora actualmente con más de 78 instituciones científicas en 40 países, dando como resultado la salvación de doce especies de loros de la extinción de la extinción y la mejora en el estado de preservación de muchas otras.

En las instalaciones de la Fundación se encuentra la mayor reserva genética de loros del mundo. De esta, los profesionales de la Fundación obtienen el conocimiento necesario para para el manejo de las aves en su medio natural. Son varios los casos de éxito que ilustran la excelencia en el manejo de estas aves por parte los biólogos de la Fundación. Un caso muy ilustrativo es el del guacamayo de Lear, con el que se logró el primer nacimiento de un polluelo en el medio natural proveniente de una pareja nacida y criada ex situ en este centro de conservación. Este éxito es un claro ejemplo de cómo los esfuerzos de conservación ex situ desarrollados por zoológicos y acuarios ayudan a obtener el mejor conocimiento de los animales en sus hábitats naturales (in situ).

100% para la naturaleza

Esta labor de tres décadas no hubiese sido sin el apoyo prestado por Loro Parque como patrocinador principal. La contribución del zoológico ha sido clave para que la Fundación sea autosuficiente y pueda cubrir sus propios costos operacionales (viajes, salarios, instalaciones…) Este es un aspecto que diferencia a Loro Parque Fundación de otras ONG´S, e implica que las donaciones van íntegramente dirigidas a financiar proyectos de conservación.

Loro Parque Fundación cuenta en su página web con un apartado de donaciones y patrocinios para aquellos interesados en seguir apoyando sus esfuerzos de preservación del medio ambiente