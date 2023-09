APD organizó una jornada, bajo el formato APDTalks, en CANARIAS7 bajo el título 'Retos y oportunidades de usar Inteligencia Artificial en la empresa. El caso Chat GPT', a cargo de Carlos Alberto González, responsable de IA en el Consejo General de Economistas de España y director de Estrategia, Datos y Sostenibilidad de Cajasiete. Hoy el potencial de la IA crece exponencialmente, y las cifras así lo constatan. Según IDC, la inversión nacional en IA se incrementará a un ritmo del 30,7% de aquí a 2026. Asimismo, se prevé que la inversión a nivel europeo se duplique hasta los 21.000 millones de dólares a lo largo de este año. Y todo ello, con el fuerte convencimiento de más del 40% del tejido empresarial, que considera ya la IA como la tecnología más importante de este 2023.

Juan José Flores, director de Telefónica en Canarias, fue el encargado de presentar la jornada y dar paso al ponente. Flores destacó la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en el día a día y destacó que «Carlos Alberto González nos ofrecerá claves para ser mejores personas a través de IA». En el inicio de su ponencia, Carlos Alberto González dejó claro que «la inteligencia artificial no es una moda sino una tendencia» y ofreció una serie de claves y ejemplos para poder utilizar bien esta tecnología.

«A día de hoy muchos se preguntan si la inteligencia artificial supondrá el despido de muchos empleados o cuántos niños se van a copiar, pero IA nos ofrece una serie enorme de oportunidades para ser más productivos en nuestro trabajo. IA no es un amenaza para el trabajo, no hará el trabajo por nosotros y lo que posibilitará es una mayor inspiración. Hay que tener en cuenta que no todas las respuestas son fiables, por lo que siempre habrá que validarlas«, destacó. »La clave son las preguntas, no las respuestas«, reiteró tras poner infinidad de ejemplos de las posibilidades que nos ofrece Chat GPT.

Generar textos, mejorarlos, resumirlos, realizar traducciones, etc. Chat GPT ofrece un abanico amplio de posibilidades que nos ayudarán a ser más efectivos. «Con el Chat GPT ha llegado la democratización de la inteligencia artificial». La aparición de estas herramientas han llegado para quedarse, como en su día se produjo la irrupción de Internet, que poco a poco fue a más.

La buena utilización de esta herramienta ofrece un abanico enorme de opciones de ayuda en el trabajo diario de las empresas, con pautas a tener en cuenta y recalcando que «la clave son las preguntas».

Tras su intervención se llevó a cabo un pequeño coloquio en el que intervino Luis Alberto Díaz Dorta, subdirector de Cajasiete, entidad que colaboró en una jornada que provocó la curiosidad de todos los presentes.