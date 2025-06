Iberdrola, Naturgy y Endesa llegan a un acuerdo para pedir retrasar el cierre de Almaraz

«¿Están de acuerdo las tres propietarias de Almaraz?». Esa es la cuestión que se plantea en el sector energético sobre la posible extensión de ... la vida útil de la central nuclear extremeña. La respuesta es sí, confirman fuentes conocedoras. Hay unanimidad en poner todo lo que esté de su parte para que la planta siga produciendo energía más allá de 2027, fecha en la que estaba previsto su cierre. Luego llegará la decisión gubernamental, pero, según una de las compañías, «aprobaremos la inversión necesaria para que la extensión sea posible hasta 2030».

Fuentes empresariales confirman a este periódico que, en las próximas semanas —aún se desconoce la fecha exacta—, se producirá una reunión de la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), en la que están representadas Iberdrola, Naturgy y Endesa. La fecha que se baraja en el sector se encuentra en la segunda quincena de este mes, aunque no hay confirmación oficial.

En este encuentro —aclaran estas fuentes— no se pedirá oficialmente el retraso del cierre, pero se aprobará una inversión cercana a los 15 millones de euros para la contratación del combustible nuclear necesario, así como para mejoras en la seguridad y el personal. El siguiente paso será sentarse en una mesa de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para analizar la viabilidad de la extensión de la vida útil de la central.

Con esta decisión, las energéticas trasladan la presión a Moncloa que, por el momento, se mantiene a la expectativa de los pasos que den las propietarias. «Estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos hagan y a tramitarla, pero tiene que llegar», explican desde el Gobierno a este periódico.

Esta misma semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que no vería problema técnico en prorrogar Almaraz tres años más, sin embargo la gran batalla está en la fiscalidad. «Los impuestos suponen más que el coste operativo de las centrales», denuncian las energéticas, que esperan un gesto por parte del Ministerio de Hacienda. Contrapartida que, por el momento, no se ha producido y que parece estar lejos de producirse. «Nosotros no hemos tocado esta fiscalidad desde 2012, lo que ha subido es la parte de las autonomías», apuntan fuentes gubernamentales.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, acordaron a finales de marzo convocar una reunión con las compañías eléctricas con el objetivo de flexibilizar el calendario de cierre de la central. Sin embargo, desde entonces no se han producido avances concretos en esa dirección. De hecho, ha surgido una discrepancia dentro del propio Partido Popular. Mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha incluido en los presupuestos regionales la eliminación de la tasa autonómica, en Extremadura Guardiola mantiene su postura y condiciona cualquier movimiento a que el Gobierno central adopte primero medidas en esa línea.