Comienza el juicio contra Iberdrola por supuesta manipulación del precio de la luz en 2013

La Audiencia Nacional ha iniciado este martes el juicio contra Iberdrola por la supuesta manipulación de precios de la luz que afectó al mercado eléctrico a finales de 2013, que llevó el coste a repuntes disparados por la gestión de las centrales hidroeléctricas y el uso del agua para producir electricidad. Tanto la compañía Iberdrola Generación -una de las filiales del grupo, la encargada de la producción- como cuatro de sus directivos están acusados de vender luz en aquel contexto con la finalidad de «provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores».

La vista oral ha comenzado esta mañana en la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid) y está previsto que continúe, al menos, hasta el 1 de diciembre. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a sus ejecutivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En su auto, el juez detallaba que «para conseguir» un «mayor precio en el mercado eléctrico», aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013. Fue una etapa de gran sequía y la gestión de los embalses hidroeléctricos estuvo en el punto de mira de los reguladores por la formación de precios de la luz.

Y lo hicieron, añade el juez, «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad». «Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía», añade el juez.

Sin embargo, la compañía circunscribe este juicio a una cuestión técnica y no penal, según aclaran fuentes de la empresa. «No existe prueba o indicio que apunte a irregularidad alguna en el precio de la energía«, indican esas mismas fuentes. Iberdrola sostiene, con la documentación aportada durante el proceso de instrucción, que no sólo no se lucró si no que «perdió dinero» mantuvo una posición compradora de energía en el mercado. Y que debido a la sequía de aquella época, la energética proyectó comprar energía en el mercado para responder a los contratos ya suscritos y compensar la que dejaba de producir.

Diez años de discrepancias

Para los cuatro directivos (responsables de diversas áreas de gestión) la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. Además, el Ministerio Público pide que se imponga a Iberdrola Generación una multa de 84,8 millones de euros, que sería cuatro veces el beneficio obtenido en aquella supuesta manipulación, así como el decomiso de las ganancias obtenidas en aquel momento.

La instrucción judicial considera que Iberdrola redujo la generación eléctrica en las centrales que tiene en el Duero, el Sil y el Tajo, ya que puede hacerlo dentro de los márgenes que delimita la necesidad del sistema eléctrico para cubrir la demanda en cada momento. Su gestión es distinta a la de otras plantas, como las fotovoltaicas o las eólicas, cuyo uso depende más de las condiciones meteorológicas; o las nucleares, que casi siempre están activas. Aunque Iberdrola insiste en que desde 1997 el mercado eléctrico está liberalizado y, por lo tanto, «no existe un reglamento de organismo público, no lo puede haber, que determine una fórmula para fijar el precio de la energía».

En su auto, el juez detallaba que como consecuencia de aquella acción, «las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 euros/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 euros/MWh».

A partir del 24 de diciembre de ese mismo año, 2013, cuando «el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables». Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, «lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros», lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.

El magistrado acordó en julio de 2022 que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192.231.272 euros. Así, 84.891.272 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.

Ese último importe, el de la responsabilidad civil, serviría «de indemnización a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre». De esa cantidad responderán «conjunta y solidariamente» todos los acusados.