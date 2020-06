Hoy vuelve Salobre Golf

Para su reapertura, se ha implantado un completo protocolo post-Covid-19 siguiendo las recomendaciones de la Real Federación Española de Golf, en el que han incluido un proceso de formación con la participación de todo el personal para garantizar que se cumplen las normas marcadas por las autoridades sanitarias.

El equipo de Salobre Golf ha trabajado para que los jugadores sigan disfrutando del recorrido del Old Course y no afecte en el juego los nuevos procedimientos que se han ido implantando. Han adoptado medidas preventivas que minimicen el contacto, tales como priorizar la reserva y el pre-pago, poniendo canales y sistemas contactless como la nueva app de Salobre Golf y mejorando la usabilidad de la página web. Además, los jugadores siempre pueden recurrir a hacer reservas y consultas por canales más convencionales como el teléfono o el correo electrónico.

En esta nueva etapa, y durante el tiempo que permanezca cerrado el Hotel Salobre, se modifica el recorrido de juego del campo, dando la salida por el hoyo 1 desde la entrada del resort, mudando temporalmente la ProShop al Resort Office situado junto al SPAR. El tee de prácticas permanecerá abierto a disposición de los jugadores para practicar el swing y el juego corto, y será posible disfrutar de los servicios del Club Fitting Performance Center con cita previa.

Por otro lado, los jugadores y personas que decidan disfrutar de Salobre Golf Resort, ya pueden realizar sus reservas en el restaurante Casa Salobre, que también les acompaña en esta apertura y que ofrecerá novedades en su carta.

Por último, desde Satocan recuerdan que el resto de recomendaciones, como extremar la higiene, mantener la distancia social mínima de 1,5 metros, o usar mascarilla cuando no se pueda garantizar esta distancia o se acceda a la proshop, entran dentro del protocolo habitual establecido en cualquier lugar público y ruegan a todas las personas que visiten Salobre ponerlas en práctica para salvaguardar la salud de todos.

Todas estas medidas buscan fortalecer la confianza de los jugadores que decidan practicar su swing a partir de hoy, día 1 de julio, en Salobre Golf.