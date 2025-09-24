Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

HiperDino celebra sus 40 años.
HiperDino celebra sus 40 años.

HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia

La cadena de supermercados repartirá hasta 400.000 regalos el próximo mes

Darío Ojeda

Darío Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:51

En Miller Bajo, el mismo barrio donde en 1985 abrió su primer establecimiento, HiperDino ha anunciado los mayores premios de su historia para celebrar su 40ª aniversario. La cadena líder de supermercados en Canarias quiere agradecer la fidelidad de sus clientes con más regalos que nunca.

Bajo el título «Celebrando 40 años contigo», HiperDino ha preparado una campaña promocional que repartirá hasta 400.000 premios directos entre este jueves 25 de septiembre y el próximo 25 de octubre.

«Todos los premios han sido seleccionados en base a las demandas de nuestros clientes, son premios de utilidad y prácticos, pero también son detalles con un marcado sello canario, de lo nuestro y de nuestras señas de identidad», explicó el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García.

«En este 40º aniversario queremos agradecer a nuestros clientes su fidelidad y por ello nos hemos volcado en esta campaña y en esta efeméride para decirles gracias por su confianza y su apuesta por lo nuestro«, añadió.

Entre los artículos que podrán ganar los clientes de HiperDino hay toallas de microfibra, bloc de notas, juguete Dinita, pins, parasoles y tazas y bolsas de rafia, todos con ilustraciones con motivos costumbristas canarios obra del ilustrador Daniel Naranjo, más conocido como Danihace.

Habrá cupones de descuento para tiendas HiperDino y bonos descuento de bp, además de 20 sorteos de gran valor y un gran premio final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Solo en las redes sociales oficiales de la cadena, HiperDino sorteará dos experiencias de paquete turístico.

Los 20 sorteos se repartirán entre las cuatro semanas que durará la campaña (cinco sorteos cada semana). Habrá un ganador en cada una de las siguientes islas: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Y uno entre La Palma, La Gomera y El Hierro. «El agradecimiento es para toda la sociedad que conforma nuestras islas«, destacó Carlos García.

El 40º aniversario también tendrá música, gracias al reciente lanzamiento de la canción «Hoy quiero darte las gracias», compuesto por Lisandro Rodríguez y José Almeida. El tema es «un canto de agradecimiento a los empleados y a los clientes que durante cuatro décadas han apostado por la cadena de establecimientos como su supermercado de referencia y a la nueva clientela por su confianza depositada», explica HiperDino.

