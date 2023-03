Garamendi arremete contra el Gobierno por su «peligrosa» deriva contra Ferrovial

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. / R. C.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha adentrado de lleno en la polémica salida de Ferrovial de España a Países Bajos al calificar de «increíble, absurda y peligrosa» la reacción del Gobierno al anuncio de la compañía. En un duro mensaje, Garamendi ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que señalar, con nombres y apellidos, a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, genera «desconfianza» entre los inversores.

El problema, según el presidente de la CEOE, es el señalamiento con nombres y apellidos. «Se miran personas, se buscan personas y se intenta destrozar a las personas», ha denunciado Garamendi en alusión a las críticas que han realizado algunas ministras de Unidas Podemos del Gobierno a empresarios como Juan Roig (Mercadona) o Amancio Ortega, fundador de Inditex.

Garamendi insiste en que los empresarios «son la solución, no el problema» y ha insistido en que reacciones como las de Pedro Sánchez a la marcha de Ferrovial suponen un «mensaje muy malo en España y a los inversores extranjeros». Por el momento, afirma que no le consta que haya otras empresas tratando de imitar a Ferrovial, pero ha pedido «respeto» a la compañía y «aún más respeto» a los empresarios de la compañía: «Ojalá en España hubiera más Rafaeles del Pino, padre e hijo», ha subrayado.

«Imagina un Juan Roig o un Amancio Ortega en cada provincia de España, sería maravilloso», ha añadido Garamendi, que ha advertido de que los mensajes diarios de «castigo» a las empresas por parte de algún ministro o ministra generan un mensaje «de falta de confianza muy grande».

«En estos momentos, las empresas españolas están mirando el mercadonorteamericano como mercado de futuro porque les da más confianza», ha apuntado el líder de CEOE, que considera que España debería tener al mundo empresarial «entre algodones». «Parece que cuando una empresa española se convierte en multinacional se ha convertido en un ogro», critica Garamendi.

Mientras tanto, el Gobierno sigue moviéndose para comprobar que efectivamente el cambio de sede de Ferrovial a Ámsterdam es real, no es ficticio. Es la idea con la que el Ejecutivo cuenta en estos momentos al indicar que su presencia en Países Bajos es mínima (apenas cuenta con una decena de trabjadores en ese país) y que debe alegar cuál va a ser su actividad en ese territorio.

Desde que comunicó su intención de proponer el cambio de sede social a Ámsterdam, los responsables de Ferrovial mantienen reuniones a varias bandas con diversos organismos públicos y oficiales para explicar esta decisión, según apuntan fuentes de la compañía. Esos encuentros se están realizando tanto con Ministerios como el de Economía y el de Hacienda, así como con los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La corporación remitió este jueves un hecho relevante al organismo supervisor en el que se describen los pasos que la empresa seguirá a partir de ahora para llevar a cabo este proceso, incluyendo las razones que le han llevado a hacerlo, la posibilidad de los accionistas a oponerse y los efectos que tendrá en el empleo.

El documento reitera que este cambio no tendrá consecuencias directas para el empleo en ninguna de las sociedades participantes en la fusión y que no se contempla la adopción de medidas laborales. No obstante, sí podría ocurrir que determinados empleados de Ferrovial se trasladen voluntariamente a los Países Bajos o que sean recolocados y pasen a ser empleados de otras filiales de Grupo Ferrovial en España.

En ambos casos, se trataría de traslados o recolocaciones voluntarias, que se realizarían «respetando los derechos consolidados de los trabajadores y sus condiciones laborales», según defiende la compañía presidida por Rafael del Pino. Asimismo, todos los empleados pasarían a tener como empleador la nueva matriz, que estará en Países Bajos.

En cuanto a las razones para realizar este traslado, destaca que mejorará las condiciones de financiación, al contar Países Bajos con «solidez financiera y estabilidad», algo que dota de menor volatilidad a sus costes de financiación debido a una prima de riesgo «más estable en comparación con otros países europeos».

El resto de argumentos ya han sido esgrimidos por la empresa, como su proyección internacional, la mayor notoriedad para inversores de todo el mundo y el hecho de que Países Bajos servirá como una «plataforma óptima» para cotizar en Estados Unidos, uno de sus principales mercados. «Las acciones de una sociedad española cotizada en España solamente pueden negociarse en los Estados Unidos a través de 'American Depositary Receipts' u otras fórmulas indirectas que no son elegibles para acceder a los índices bursátiles estadounidenses», explica.