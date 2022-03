El beneficio de Mercadona cae un 6% pese a unas ventas récords por los mayores costes

El presidente de Mercadona, Juan Roig. / R. C.

La guerra en Ucrania está cambiando absolutamente todo. Y también ha modificado la tradicional rueda de prensa que todos los años celebra en Valencia el presidente de Mercadona, Juan Roig, -y la única que ofrece- para informar sobre los resultados de la principal cadena de supermercados española. Así, Roig rompió el orden habitual que mantienen estos encuentros y no comenzó hablado de los cinco componentes (clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital) e informando de los números que obtuvo el año pasado, sino que entró de lleno en una de las grandes preocupaciones que hay en la actualidad: el problema de desabastecimiento, aunque para negar que la mayor.

«Quiero garantizar que la cadena agroalimentaria española y portuguesa es muy fuerte y no va a haber problemas de desabastecimiento», aseguró el directivo valenciano, quien pidió tranquilidad: «No hay ningún problema, no nos podemos poner nerviosos». En este sentido, Roig sí admitió que puede haber problemas puntuales de falta de determinados productos, pero que como mucho durarán dos o tres días, como sucedió en la panemia con el papel higiénico y ahora con el aceite o la harina. «Pero es acaparamiento. Tenemos mercancía más que suficiente», recalcó.

Lo que no ha logrado cambiar ni la guerra ni la pandemia ha sido la particular batalla que tiene Mercadona en batir año a año sus propios récords. Porque su reinado es tal, que solo puede competir contra ella misma. Y un año más lo ha hecho, aunque en este caso no ha logrado superar sus propias previsiones, debido al fuerte encarecimiento que se ha registrado a consecuencia de la subida de la energía y de muchas materias primas. La compañía valenciana facturó en 2021 un total de 27.850 millones de euros, un 3,3% más que el año previo, pero, sin embargo su beneficio cayó un 6% hasta los 680 millones.

A pesar de estos tiempos difíciles, la cadena ha creado este año 1.000 nuevos empleos y la plantilla total asciende ya a 96.000 empleados, de los cuales 2.500 están en Portugal, el país que comenzó a conquitar en 2016 y, por el momento, el único al que se ha expandido. Es ya la empresa que más empleo crea en España, por encima de El Corte Inglés.

La inversión en 2021 ha sido de 1.200 millones, 300 millones menos que un año atrás, de los cuales 920 millones se destinaron a reformar las tiendas y otros 100 millones para la transformación digital.