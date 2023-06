La CEOE allana el camino a un tercer mandato de Garamendi

Primera gran prueba de fuego superada para que Antonio Garamendi pueda seguir al frente de la CEOE una vez que termine su segundo mandato. La práctica totalidad de los miembros del comité ejecutivo de la patronal –incluso los más críticos con él– dieron su visto bueno a esta iniciativa que le permitirá continuar como presidente a partir de 2026, cuando termine su actual mandato, según confirmaron a este periódico fuentes presentes en el encuentro.

La propuesta de eliminar el límite de no estar más de dos legislaturas consecutivas en la presidencia de la CEOE fue planteada formalmente este miércoles por la Comisión de Régimen Interno y recibió el apoyo explícito de organizaciones tan importantes y claves como la patronal madrileña CEIM, que precisamente este pasado martes reeligió como presidente a Miguel Garrido; la catalana Foment del Treball; la valenciana CEV; la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme; la de autónomos, ATA; la de la banca, AEB; la de seguros, Unespa; las de la construcción, Seopán y CNC; y la del metal, Confemetal; entre otras muchas.

Tan solo hubo un voto en contra, el de Ametic, la patronal de la industria digital, y una abstención por parte de la patronal de oficinas de farmacia, FAFE, que explicaron que no apoyan el destope de mandatos por mantener una coherencia, ya que ellos no lo van a modificar. En la actualidad, la inmensa mayoría de organizaciones empresariales, más del 85%, no tiene restringida la presidencia a ocho años y, de hecho, Garamendi asegura que quiere llevar a cabo esta modernización del proceso electoral porque así se lo han pedido diversas patronales.

Pero aún falta un último trámite: el siguiente paso es conseguir que en la Asamblea General que la CEOE celebrará el próximo 19 de julio se refrenden estos cambios que permitirían a Garamendi permanecer en el poder más allá de 2026, algo que se da por sentado.

La sorpresa de la junta directiva de ayer llegó de la mano del principal detractor de Garamendi, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, quien, pese a que hasta ahora había mostrado ciertas reticencias a estos cambios, que se suman a la campaña en contra que mantuvo durante el proceso de reelección del empresario vasco el pasado noviembre, no solo apoyó modificar los estatutos para dar vía libre a un tercer mandato de Garamendi, sino que además alabó esta propuesta y manifestó su lealtad hacia el actual presidente. Es más, una vez que terminó su discursó, el catalán y el vasco se fundieron en un abrazo que provocó los aplausos del resto del comité.

Incluso el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, al que también se incluye en el sector crítico, cogió también el micrófono e hizo una fuerte alabanza de Garamendi, lo que le ha permitido al vasco salir reforzado de este proceso.

Sin candidatos de última hora

Pero la supresión del tope de dos mandatos no es el único cambio que propone Garamendi. Además, optar a dirigir la patronal de las patronales será más complicado que ahora, ya que se establecerán requisitos más estrictos. Así, en la asamblea que se celebrará el próximo 19 de julio se llevará también una propuesta para elevar el número de avales necesarios para poder ser candidato a la presidencia, hasta el punto de que se multiplicarán por cuatro. Si en la actualidad se exigen 20 avales procedentes de al menos cuatro organizaciones de la CEOE, se pretende ampliar a 80, el 10% de electores, y que provengan, además, de seis organizaciones distintas. A su vez, si solo hubiera un candidato, será proclamado por aclamación sin necesidad de someterse a votación como ocurre ahora si un vocal lo solicita, lo que evitaría que se muestre el grado de discrepancia que tiene, ya que el voto es secreto.

Por último, para presentarse a la presidencia como candidato, habrá que hacerlo 40 días antes de las elecciones y no 15 días como sucede ahora, según ha podido confirmar este periódico.