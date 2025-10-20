Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Importante La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros

Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar

Miles de usuarios afectados se preguntan si tienen derecho a reclamar por los daños sufridos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:24

La caída de la nube de Amazon Web Services (AWS) en uno de sus centros de datos ha colapsado multitud de servicios en Canarias y a nivel mundial, desde los problemas con los propios pedidos con Amazon hasta los pagos con datáfono, con bizum o incluso la retirada de efectivo en los cajeros. Mientras se restablecen poco a poco los servicios, miles de usuarios afectados se preguntan si tienen derecho a reclamar por los daños sufridos.

En su propia web, Amazon señala que «sí, puedes reclamar por una caída de Amazon si te causó un daño o pérdida, como la demora o no entrega de un producto, o si fuiste lesionado por un producto defectuoso».

La empresa especifica que «la vía de reclamación depende de la situación: para problemas con pedidos, contacta al servicio al cliente a través de la sección »Tus pedidos« en tu cuenta o busca ayuda en la página de contacto de Amazon. Si fue un producto que te causó daños físicos o materiales, deberás iniciar una reclamación bajo la Garantía de la A a la Z, contactando también al servicio al cliente».

Los clientes pueden reclamar a través de «Mis pedidos», localizando el pedido afectado por la caída del servicio. Acto seguido hay que seleccionar «problema con el pedido» e indicar el motivo del problema e iniciar la solicitud de reembolso. «Si el problema está relacionado con un pago a través de Amazon Payments, debes contactar al vendedor primero y si no se resuelve, puedes presentar una reclamación a través de su sistema de pagos», añade la página web de Amazon.

