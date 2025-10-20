La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros La caída de la nube de Amazon Web Services (AWS) en unos de sus centros de datos impacta en multitud de servicios a nivel mundial

Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 12:24 | Actualizado 12:42h.

«Llevamos un buen rato sin datáfono por un problema en la red, no sabemos lo que está pasando, pero no nos funciona ni el datáfono ni el bizum». Es el testimonio de Emi, propietaria del Ángel Café en el polígono industrial de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los tantos comercios que desde cerca de las 10.00 horas de la mañana de este lunes sufren los efectos en Canarias de la caída de la nube de Amazon Web Services (AWS) en unos de sus centros de datos y que ha impactado en multitud de servicios a nivel mundial, como la red de pago Redsys, colapsando los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros.

Usuarios y clientes intentaban hacer uso de sus tarjetas para abonar cuentas y facturas, pero el datáfono mostraban el siguiente error: «No se puede realizar la operación. La sesión con el servidor se ha perdido. Por favor, vuelva a iniciar el proceso de pago en el comercio».

«Volvimos a cobrar en efectivo pero la mayor parte de la gente no tiene, así que estamos anotando las cuentas de los clientes», añade la hostelera, que este lunes recordaba la situación similar vivida hace apenas unas meses por el apagón eléctrico a nivel nacional, y que obligó a los clientes a recurrir al pago tradicional con dinero en efectivo.

La red de Redsys se cayó en la mañana de este lunes, lo que vino a añadir más confusión a una jornada ya de por sí caótica por la caída de los servicios de Amazon (Amazon Web Services) y que ha generado un impacto a nivel mundial afectando a decenas de miles de páginas webs y servicios digitales.

¿La caída de Amazon ha afectado a los datáfonos?

La coincidencia en el tiempo de la caída de los servicios de Amazon y Redsys llevó en un primer momento a pensar que estaban relacionadas. La propia Redsys compartió en sus redes sociales que se trata de «una caída temporal y parcial debido a un problema en la infraestructura de comunicaciones». Según el proveedor de pagos, «el incidente ha sido detectado y solventado y el servicio se está recuperando progresivamente».

Confirmamos que hemos sufrido una caída temporal y parcial debido a un problema en la infraestructura de comunicaciones. El incidente ha sido detectado y solventado y el servicio se está recuperando progresivamente. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su… — Redsys (@Redsys_es) October 20, 2025

