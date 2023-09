Calviño replica a Díaz en su enfrentamiento por la entrada saudí en Telefónica

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha replicado este sábado a la exigencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que se pare la compra por parte de la saudí STC del 9,9% de Telefónica. Se trata del enésimo enfrentamiento entre ambas ministras. En este caso, Calviño ha contestado desde Nueva Delhi, donde participa en la cumbre del G20, que se aplicarán «todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección de los intereses estratégicos de España». Díaz dijo ayer que le había comunicado a la ministra de Economía en funciones su rechazo a esta operación y le avisó de que el Gobierno no la «puede consentir».

Calviño rehusó comentar los «intercambios» de opiniones entre ella y la también líder de Sumar, pero hizo hincapié en que España es «un país serio» que va a analizar «con máximo rigor» esta operación. «Eso es lo que vamos hacer, analizar la operación con el máximo rigor. Tomaremos las decisiones oportunas y activaremos los mecanismos adecuados para proteger el interés general del país y de esta compañía estratégica», dijo.

La ministra económica aseguró que se tendrá en cuenta el «papel estratégico» que tiene Telefónica en «la defensa y la seguridad de España», pero también destacó que la «inversión extranjera es muy importante para el crecimiento económico y la modernización tecnológica de nuestro país».

En la cumbre del G20 también se encuentra el principe heredero saudí, pero según Calviño no ha tenido ocasión de hablar con él sobre la operación de entrada del grupo saudó STC en la multinacional española. Quien sí la mantiene «puntualmente informada», según sus palabras, es el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete.

La entrada del grupo saudí STC como primer accionista de Telefónica ha desatado una nueva guerra entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, con la vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Díaz considera que el Gobierno «no puede consentir» que la operación continúe. «Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender», aseguró Díaz este viernes. «Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país. Y como tal empresa estratégica y con el manejo de lo más importante seguramente de nuestras vidas, que son los datos, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe», subrayó. En la mayoría de los enfrentamientos anteriores de Díaz con Calviño ganó la primera, como ocurrió con la reforma laboral.

El tono de una parte del Gobierno se endurece y sus recelos ante la operación crecen a medida que pasan los días. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, advirtió el viernes que estudiará «con mucho rigor» la operación por la que STC quiere hacerse con el 9,9% de la operadora de telecomunicaciones española y convertirse en su primer accionista. La intervención de la ministra Robles no es baladí porque Telefónica es una empresa clave para Defensa en materia de redes, sistemas o ciberseguridad y, además, está en un sector estratégico para el país. Así que Robles no ha utilizado medias tintas en sus declaraciones: «La prioridad para nosotros es que la defensa nacional estén siempre absolutamente protegidas».«Precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta cuando haya inversiones extranjeras que puedan afectar a la defensa y a la seguridad», señaló Robles.