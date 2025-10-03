Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Skyview Hotel Tenerife celebra con éxito su incorporación a LIVVO Hotel Group en un evento que reunió a más de 150 invitados

La celebración contó con la distinguida presencia de representantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y de los Ayuntamientos de La Orotava y Los Realejos

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:26

Skyview Hotel Tenerife se convirtió ayer en el escenario de una velada inolvidable para celebrar la incorporación del establecimiento a LIVVO Hotel Group, congregando a más de 150 invitados procedentes de distintos ámbitos del sector turístico, empresarial e institucional.

La celebración contó con la distinguida presencia de representantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y de los Ayuntamientos de La Orotava y Los Realejos, cuya asistencia fue recibida como un verdadero honor por parte de la dirección del hotel y del grupo. Su presencia puso de manifiesto la relevancia del Hotel dentro de la oferta turística de la isla y su papel en la dinamización de la economía local.

Durante la tarde, los asistentes pudieron disfrutar del Rooftop del hotel, donde la hospitalidad, la gastronomía y la música en directo se combinaron para crear un ambiente único. El evento se consolidó como un espacio de networking en el que coincidieron touroperadores, agentes de viajes, empresarios, medios de comunicación y personalidades del sector público y privado.

La dirección de LIVVO Hotel Group subrayó que la incorporación del Skyview marca un nuevo capítulo para el establecimiento, reforzando la apuesta del grupo por la innovación, la excelencia en el servicio y la generación de experiencias para sus clientes.

Imagen principal - El Skyview Hotel Tenerife celebra con éxito su incorporación a LIVVO Hotel Group en un evento que reunió a más de 150 invitados
Imagen secundaria 1 - El Skyview Hotel Tenerife celebra con éxito su incorporación a LIVVO Hotel Group en un evento que reunió a más de 150 invitados
Imagen secundaria 2 - El Skyview Hotel Tenerife celebra con éxito su incorporación a LIVVO Hotel Group en un evento que reunió a más de 150 invitados

«Este encuentro ha superado todas nuestras expectativas. Nos sentimos profundamente agradecidos por la asistencia y el respaldo de tantas personalidades que confían en nuestro proyecto. El Skyview Hotel Tenerife inicia con entusiasmo una nueva etapa bajo el sello LIVVO, afianzando su compromiso con Tenerife y con el futuro del turismo en Canarias», destacó la dirección del hotel.

El éxito de esta cita refuerza al establecimiento de Tenerife como un referente en el norte de la isla y lo proyecta como un enclave privilegiado para el disfrute, el descanso y el impulso de nuevas alianzas en el sector turístico.

