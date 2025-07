La nueva generación de trabajadores: qué buscan y cómo conectar con ellos

Martes, 1 de julio 2025, 13:41 Compartir

Hablar de la nueva generación de trabajadores ya no es una cuestión de futuro, sino de presente. Las empresas que deseen mantenerse competitivas deben entender que los jóvenes profesionales de hoy no solo valoran el salario o el prestigio del puesto: buscan sentido, propósito, flexibilidad y bienestar.

Aquí es donde entra en juego el marketing de RR.HH., una herramienta imprescindible para conectar con este talento emergente, no solo atrayéndolo, sino también fidelizándolo desde el primer contacto.

No quieren un trabajo: quieren un propósito

Ya no se trata solo de conseguir un contrato fijo o de escalar posiciones. Lo que motiva a las nuevas generaciones va mucho más allá:

● Propósito: quieren sentirse parte de algo que importe. Una empresa con valores reales y coherentes tendrá más posibilidades de atraerlos.

● Impacto social: cada vez más jóvenes priorizan trabajar en organizaciones que contribuyen al bien común.

● Desarrollo personal y profesional: buscan aprender, crecer y no quedarse estancados.

Este cambio de paradigma obliga a las empresas a redefinir sus estrategias internas. De poco sirve una buena reputación externa si no va acompañada de una cultura coherente con los valores que se comunican hacia afuera.

¿Por qué ya no sirve el estilo tradicional?

Hace una década, bastaba con una oferta laboral estable y bien remunerada. Pero eso ya no emociona. La nueva generación quiere autonomía, reconocimiento y la posibilidad de aportar ideas.

Una de las claves está en cómo se comunican las oportunidades. Las descripciones de empleo impersonales, los procesos de selección interminables o la falta de feedback son errores que pueden costar caro. El marketing de RR. HH. debe centrarse en transmitir una experiencia genuina, cercana y dinámica.

Las empresas que siguen hablando en lenguaje corporativo del siglo XX están perdiendo trabajadores del siglo XXI.

Claves para conectar con ellos (y no perderlos en el intento)

Publicar en LinkedIn no garantiza conectar con esta nueva generación. Es necesario adoptar una estrategia integral que combine autenticidad, tecnología y empatía.

Algunas claves prácticas:

● Flexibilidad real: no es solo permitir el teletrabajo, es confiar en que cada persona se organiza como mejor rinde.

● Comunicación horizontal: adiós a los organigramas rígidos y a los jefes inaccesibles. Prefieren liderazgos cercanos, honestos y colaborativos.

● Formación continua: cursos, mentoring, feedback. Si no sienten que aprenden, se marcharán.

● Bienestar emocional: una cesta de fruta en la oficina no es sinónimo de bienestar. Hablamos de salud mental, conciliación y clima laboral saludable.

Employer branding con alma (y no solo estética)

El employer branding ya no puede ser solo una campaña bonita en redes. Para esta generación, la incoherencia entre lo que se promete y lo que se vive se detecta enseguida… y se penaliza.

Una marca empleadora fuerte no se construye con frases inspiradoras, sino con hechos:

● Publica testimonios reales de trabajadores actuales.

● Comparte iniciativas internas, aunque no sean perfectas: mostrar procesos en evolución genera confianza.

● Sé transparente con los retos que tiene la empresa. La vulnerabilidad bien comunicada también conecta.

Tecnología sí, pero con humanidad

Muchos jóvenes valoran el uso de herramientas digitales en el entorno laboral. Quieren procesos rápidos, intuitivos y sin burocracia innecesaria. Pero ojo: la digitalización no puede sustituir al trato humano.

El reto está en combinar ambas dimensiones:

● Automatizar lo repetitivo, pero personalizar la experiencia.

● Utilizar plataformas que faciliten la comunicación, pero mantener siempre espacios de diálogo cara a cara.

● Ofrecer herramientas de autoformación, pero también coaching y acompañamiento humano.

No se «retienen», se fidelizan

Una de las grandes preocupaciones actuales en RR. HH. es la rotación del talento joven. Sin embargo, en lugar de intentar «retenerlos», es más inteligente crear entornos donde quieran quedarse.

La fidelización no se logra con amenazas veladas ni con promesas vacías, sino con hechos tangibles, como son las promociones internas claras y posibles, los espacios de participación real en decisiones y la escucha activa de sus propuestas (aunque no siempre se apliquen).

Una oportunidad que no se puede ignorar

La llegada de nuevas generaciones al mundo laboral no es una amenaza, sino una oportunidad para renovar la forma en la que entendemos el trabajo. Las empresas que sepan adaptarse se convertirán en referentes no solo por lo que venden, sino por cómo lo hacen y por quiénes son.

No es cuestión de modas, es una cuestión de supervivencia.

Y si algo está claro es que ya no podemos hablarles desde la torre de marfil. Hay que bajar a la tierra, mirar a los ojos… y escuchar de verdad. Porque el talento no se compra, se conquista. Y ellos, aunque jóvenes, ya han aprendido a decir que no.

Temas

Jóvenes

Comunicación

Trabajo