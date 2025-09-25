Ecoener duplica su capacidad operativa e ingresa más de 42 millones «Ecoener está acelerando su crecimiento con el mayor aumento de capacidad de su historia: en los dos últimos meses hemos conectado activos que suman 229 MW, alcanzando así los 656 MW operativos, lo que supone casi duplicar la capacidad instalada respecto al año anterior. Vamos camino de 1 GW en operación y construcción», explicó Luis de Valdivia, presidente de Ecoener

«Ecoener está acelerando su crecimiento con el mayor aumento de capacidad de su historia: en los dos últimos meses hemos conectado activos que suman 229 MW, alcanzando así los 656 MW operativos, lo que supone casi duplicar la capacidad instalada respecto al año anterior. Hemos invertido 79 millones de euros en los primeros seis meses del año para avanzar en nuestros planes», explicó Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, durante la presentación de resultados del primer semestre de 2025.

«En total, la compañía suma 815 MW entre operación y construcción y vamos camino de alcanzar el objetivo de 1 GW. Estamos iniciando una nueva etapa para Ecoener, con una mayor capacidad instalada, una diversificación internacional más sólida y, en consecuencia, un impulso significativo a los resultados y a la rentabilidad futura», señaló Luis de Valdivia.

Ecoener alcanzó unos ingresos de 42,1 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2024.

El beneficio operativo bruto (Ebitda) aumentó un 6%, hasta 19,6 millones de euros, con unos márgenes estables. El negocio fotovoltaico fue el que más contribuyó al Ebitda con 12,5 millones, seguido del eólico (6,3 millones) y el hidráulico (5,2 millones).

La compañía obtuvo un resultado neto consolidado de 4,33 millones de euros, frente a los 4,65 millones del mismo periodo del año anterior. Esta evolución se ha visto afectada principalmente por el impacto negativo del tipo de cambio, debido a la revalorización del euro frente al dólar.

El 81% de los ingresos del negocio de generación se obtuvo de acuerdos de venta a largo plazo (PPAs) y del mercado regulado. Hispanoamérica sigue aumentando su peso en el negocio, con una aportación de 22,4 millones de euros en el semestre, lo que representa ya el 53% del total.

La generación de energía creció un 8%, hasta 406 GWh, debido en buena medida a la contribución de la planta fotovoltaica Yolanda, en Guatemala.

Avances en ASG

Por cuarto año consecutivo, la Memoria de Sostenibilidad de Ecoener correspondiente a 2024 ha sido verificada por TÜV SÜV, confirmando que cumple con los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI). Además, se han verificado los alcances 1, 2 y 3 de la huella de carbono.

El Green Finance Framework de Ecoener ha sido validado por Sustainalytics, que destaca la solidez, transparencia y alineación del marco financiero con los Green Bond Principles 2021.

En el ámbito medioambiental, uno de los hitos más relevantes ha sido la primera emisión de créditos de carbono certificada por Gold Standard.

Asimismo, Ecoener está implantando el proyecto de agrivoltaica —que combina generación fotovoltaica con agricultura tradicional— en Guatemala y Colombia, tras el éxito alcanzado previamente en República Dominicana.

Acerca de Ecoener

Ecoener es una multinacional española especializada en energía renovables, con 37 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que buscan una perfecta integración ambiental y social y generar un impacto positivo en las comunidades. Desde un enfoque industrial, controla todas las fases del negocio desde la promoción y diseño a la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, así como proyectos de almacenamiento. Tiene presencia en doce países de Europa y América a través de sus proyectos en operación y construcción y las oficinas de desarrollo de negocio.

