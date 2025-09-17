Dormir bien no es un lujo: IKEA Canarias desmonta todos los mitos sobre colchones

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:26 Compartir

Dormir bien es uno de los grandes retos de la vida moderna. El ritmo acelerado, el estrés diario y los hábitos irregulares hacen que muchas personas no consigan el descanso reparador que necesitan. Y aunque un buen colchón es clave para lograrlo, a menudo las decisiones de compra se toman basadas en mitos o ideas preconcebidas que poco tienen que ver con la ciencia del confort.

IKEA, especialista en descanso, conoce de cerca estas dudas y desmonta algunas de las creencias más comunes para ayudar a que cada persona encuentre el colchón que realmente se adapta a sus necesidades.

«En IKEA Canarias sabemos que dormir bien influye directamente en la calidad de vida. Por eso, nuestro compromiso es claro: ofrecer colchones que combinan confort, durabilidad, diseño sostenible y un precio asequible, siempre pensando en el bienestar de las personas», destacan desde la marca.

Cuatro mitos que no te dejan dormir tranquilo

1. Uno de los más extendidos es pensar que cuantos más muelles tiene un colchón, mayor es su calidad. Sin embargo, la clave está en el diseño de esos muelles y en los materiales de las capas de confort que los acompañan, no en la cantidad. Los colchones de muelles ensacados de IKEA están fabricados de forma óptima para que el peso del cuerpo se distribuya de manera uniforme, además permiten que el aire circule para que sean más transpirables.

Ampliar Colchón de muelles ensacados VÅGSTRANDA. C7

2. Otro error habitual es creer que un colchón más grueso siempre será más cómodo. En realidad, la comodidad depende de factores como la postura al dormir o el peso corporal, y no únicamente de los centímetros de altura. Un colchón bien equilibrado que combina varias capas de espuma y/o muelles embolsados hará que te levantes lleno de energía.

Ampliar Colchón de espuma ÅKREHAM. C7

3. En cuanto al precio, la creencia de que un colchón caro garantiza un mejor descanso tampoco se sostiene. IKEA recuerda que la calidad no siempre está ligada al coste, sino a cómo responde el colchón a las necesidades de cada persona.

4. El momento de desprenderse de un colchón viejo también genera dudas: muchos piensan que retirarlo es un problema. IKEA Canarias ofrece un servicio de retirada y reciclaje sostenible que resuelve este inconveniente de forma sencilla y respetuosa con el medioambiente.

5. Por último, está la idea de que elegir un colchón es un proceso complicado. IKEA facilita esta decisión con herramientas como su Guía de compra de Confort y con la posibilidad de probar el colchón durante 90 días, garantizando que la elección final sea la adecuada.

Semanas del descanso: renovar el colchón con ventajas

Con el objetivo de animar a renovar el descanso, del 8 al 21 de septiembre se celebran en todas las tiendas IKEA de Canarias las Semanas del descanso. Durante estos días, la compra de colchones incluye un 20% de descuento para la próxima visita a IKEA.

Se trata de una oportunidad para invertir en bienestar con la seguridad de contar con colchones diseñados y probados bajo los más altos estándares de calidad y con una garantía de 10 años.

