Alisios, la mejor opción para el Black Friday

Un año más, el último viernes del mes de noviembre marca una fecha destacada en el calendario de las compras navideñas. El Black Friday vuelve a citarse en Alisios con una experiencia de compra diferenciada, que hace de esta superficie la mejor opción para disfrutar de la adquisición de artículos de todo tipo.

«En Alisios contamos con el mix comercial más amplio del archipiélago, siendo la mejor calle comercial de Canarias. Los 120 locales que integran nuestra competitiva oferta van a disponer durante este Black Friday de descuentos que irán entre un 20% y un 40% pero, además, de diferentes promociones como el 2x1. También, muchos de estos negocios llevarán sus ofertas no solo al viernes 29, sino a todo el fin de semana», asegura María Nalda, directora de Marketing.

Así pues, para facilitar las compras a sus visitantes, Alisios dispone de 2.500 plazas de aparcamiento guiadas e interiores, así como 4.000 plazas exteriores totalmente gratuitas y sin limitación horaria. De esta manera, además de poder pasear por Alisios con tranquilidad, disfrutando de su calle comercial y sus espacios amplios, los clientes también pueden aprovechar para deleitarse con su restauración, en la que destaca la variedad de propuestas que van desde la comida italiana, asiática o americana, entre otras.

«Somos como un gran parque temático de las compras. En Alisios no nos identificamos con la imagen de un centro comercial tradicional porque, entre otras cosas, no lo somos. Contamos con una superficie de 64.000 metros cuadrados comerciales, en una superficie total de 164.000 metros cuadrados, de calles amplias por las que, incluso, circula un tren eléctrico. Con estas dimensiones, aunque tengamos una gran afluencia de público, no se transmite una sensación de agobio gracias a los espacios al aire libre», afirma Carlos Fernández, director de Alisios.

Con el fin de que los compradores puedan exprimir los descuentos de los comercios de Alisios, la superficie ha puesto en marcha un horario especial para el fin de semana. Así pues, tanto el viernes 29 como el sábado 30 de noviembre, Alisios abrirá sus tiendas en horario ininterrumpido de 10.00 a 00.00 horas. Asimismo, el domingo 1 de diciembre será la primera jornada dominical de apertura, de cara a la temporada navideña.

«Alisios es la mejor opción para realizar las compras en este Black Friday. Además de las ventajas en cuanto a la comodidad de aparcamiento y de superficie, en Alisios contamos con una programación de actividades infantiles totalmente gratuitas, que facilitan en gran medida la experiencia de los padres y madres frente a otros centros comerciales», puntualiza Nalda.

«Además de nuestro tren eléctrico, que realiza su recorrido de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas cada día, durante este Black Friday también contaremos con la programación de animación navideña. Los más pequeños podrán así visitar la Casa de Papá Noel y los Elfos; realizar talleres de la Carta de Navidad o disfrutar de un show de Magia Navideña el viernes 29, entre las 19.00 y las 20.00 horas; y de un Bailajuegos de Navidad, en idéntico horario, el sábado 30. Pero, sin lugar a dudas, una de las grandes atracciones de Alisios de esta Navidad es nuestro carrusel clásico, totalmente gratuito, como todas nuestras actividades», añade Nalda.

Comercio físico

Preferencia. Frente a otras regiones donde el comercio digital va ganando cada vez más adeptos, en el archipiélago las ventas físicas siguen siendo las favoritas. De hecho, Canarias fue la única región que en el Black Friday de 2018 las compras presenciales aumentaron más que las del e-commerce. En este sentido, aunque la era digital es una realidad, el canal físico sigue contando con ventajas competitivas a las que no puede aspirar el comercio electrónico como el asesoramiento directo de profesionales del sector pero, sobre todo, el hecho de poder ver, tocar y probar los productos en la tienda.