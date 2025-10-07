El acuerdo de la UE con Mercosur no perjudicará al campo canario y ofrecerá nuevas vías comerciales La secretaria de Estado de Comercio despeja la duda y manda un mensaje de tranquilidad al sector agrícola isleño y nacional

El actual contexto internacional hace aún más patente la necesidad de que fortalecer y seguir avanzando las relaciones comerciales entre Europa y Latinoamérica con Canarias convirtiéndose en un puente entre España, Europa y Latinoamérica no solo por su posición estratégica e históricos vínculos culturales sino por la agenda de diversificación de acuerdos comerciales que tanto el Estado como Bruselas están intentando potenciar con acuerdos como Mercosur o el acuerdo global con México y el acuerdo comercial interino con Chile.

Sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur y los efectos que puede causar en el sector agrícola tanto nacional como regional, la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, apuntó ante «una duda que se plantea con frecuencia» que los productos procedentes del Mercosur tendrán que cumplir con los mismos estándares de calidad que se exige a los europeos.

Además, defendió que se trata de un acuerdo «equilibrado y justo» que va a reportar beneficios tanto para la UE como para España, propiciando oportunidades de exportar a a un mercado como el latinoamericano que cuenta con más de 250 millones de consumidores.

96% Exportar e importar Las exportaciones de España a Latinoamérica se han duplicado desde 2010 alcanzando los 20.300 millones de euros de facturación, mientras que las importaciones han crecido también de forma muy similar, un 96%, hasta los 24.600 millones de euros.

Consciente de que existen sensibilidades por parte del sector primario de las islas y de todo el conjunto nacional, recordó que existen «contingentes» para productos que se puedan considerar sensibles y subrayó que desde la UE se han ofrecido distintos sistemas como una salvaguarda automática, como «pilar de apoyo financiero y la vigilancia de mercado».

Apoyo a las empresas canarias

López destacó que en los acuerdos de libre comercio de esta magnitud siempre se incluyen mecanismos de protección para regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias sin contingentes para productos elaborados en las islas como el plátano. Aparte, existe una intención del Gobierno estatal de apoyar, a través de organizaciones de promoción como Proexca a aquellas explotaciones agrícolas cuya capacidad para exportar puede estar algo más limitada.

López hizo estas declaraciones en el marco de la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), donde intervino con una ponencia para resaltar las relaciones económicas entre España e Iberoamérica. Una oportunidad que también aprovechó para mostrar el apoyo del Gobierno estatal a la internacionalización de las empresas canarias.

Las empresas canarias ofrecen un tejido empresarial más que válido para establecer estas sólidas relaciones comerciales son según la secretaria de Estado de Comercio, particularmente en tecnología, innovación y energías renovables, tres áreas que encajan «perfectamente» con las oportunidades de diversificación que existen con Latinoamérica.

La secretaria de Estado de Comercio también añadió que el Régimen Económico y Fiscal es un elemento «facilitador» para la atracción de estas inversiones de carácter internacional.

Efecto Trump

La secretaria de Estado de Comercio hizo referencia al reducido impacto que la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos Donald Trump está teniendo sobre la economía canaria y española ya que solo representa el 1,2% y el 4,5% de las exportaciones respectivamente.

Para que este impacto siga siendo el menor posible, López aboga por seguir fortaleciendo el mercado interior tanto europeo como nacional y ayudar a las empresas a diversificarse y salir hacia otros destinos alternativos, reduciendo así la dependencia que se tiene del gigante norteamericano.