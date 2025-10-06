Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

De izquierda a derecha: Bonet, Darias, Pestana, Grinman, Clavijo, Padrón, Morales, Sánchez y Domínguez.
De izquierda a derecha: Bonet, Darias, Pestana, Grinman, Clavijo, Padrón, Morales, Sánchez y Domínguez.

Canarias, el «diamante en bruto» de la alianza tricontinental entre África, América y Europa

Gran Canaria acoge la 52ª Asamblea General de las Cámaras de Comercio Iberoamericanas

Javier Sheng Pang Blanco

Javier Sheng Pang Blanco

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:50

Comenta

La 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) reúne esta semana en Gran Canaria a un sinfín de voces importantes del panorama político y empresarial en los tres continentes (África, América y Europa).

En su jornada inaugural este lunes, el presidente de AICO, Natalio Mario Grinman, destacó la pujanza que existe y debe seguir existiendo por Canarias y en particular por sus puertos, como puntos de salida y conexión históricos para los tres continentes, a los que calificó como un «diamante en bruto» del continente europeo, todavía por explotar y al que hace falta «seguir puliendo» y desarrollando su «papel trascendental».

Sobre la importancia del sector privado en la economía mundial, recordó que es el que «genera la riqueza de los pueblos y las regiones» y que no deben tener el miedo a «alzar la voz» para señalar que el mundo actual, lleno de conflictos geopolíticos, no es el mundo en que la mayoría «queremos vivir. Quizás sea imposible conseguirlo pero es imprescindible alzar la voz«, reflexionó.

La inauguración de la asamblea contó con la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria; Anselmo Pestana, delegado del Gobierno de Canarias; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, Liliana Sánchez, presidenta de la Comisión Iberoamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) y el ya mencionado Natalio Mario Grinman.

