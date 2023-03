Desayuno-coloquio de APD y Deloitte: Impulsando negocios Las empresas canarias hacen piña ante la tasa verde: «o se exime a las islas o estamos muertos» Binter, Astican, Lopesan, grupo Martínez y Acosta Matos llaman a la unidad «para luchar» y conseguir que los vuelos entre Europa y el archipiélago queden fuera del nuevo gravamen a las emisiones de los aviones. Destinos de terceros países como Egipto, Turquía o Mexico no están afectados

Cinco de las mayores empresas de Canarias, especializadas en distintos sectores económicos, abogaron ayer por la unión de todo el archipiélago para exigir en Europa que se aplique la excepcionalidad a la islas, como región ultraperiférica, de la tasa verde. Un gravamen que se implementará sobre las emisiones de dióxido de carbono en el transporte aére y marítimo en las rutas entre Canarias y el resto de destino europeos -quedan fuera los vuelos interinsulares y con la península-, con el consiguiente efecto negativo en el turismo.

Binter Canarias, Astican, Lopesan, el Grupo Martínez, Acosta Matos y la patronal expresaron ayer durante un desayuno-coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en colaboración con Deloitte la «necesidad» de esa exención que no afectará a los vuelos de Europa a destinos terceros, como Egipto, Turquía o México, entre otros. La tasa en las islas restará «ventaja competitiva» frente a otros destinos.

El presidente de Binter, Rodolfo Núñez, indicó que, al margen del incremento que pueda suponer en el billete de un turista -«sean 10 ó 100 euros», dijo- hay que defender la singularidad canaria «por filosofía». «Canarias tiene elementos para esquivar esto y nos tenemos que unir todos para lograrlo aunque es difícil», dijo Núñez.

Tanto él como el presidente de Astican, Germán Suárez, destacaron que las empresas están haciendo todo lo posible para avanzar hacia la descarbonización y la reducción de emisiones pero el problema es que aún no se ha definido cuál es la tecnología o, en el caso de los barcos, el mejor combustible. «MSC apuesta por el GNL pero Maersk aboga por el metanol mientras que otros hablan de hidrógeno o amoniaco. No está claro aún», indicó Suárez, para quien las autoridades europeas «están construyendo la casa por el tejando y están dando tiros equivocados». En este punto, Núñez recalcó que con más gravámenes no se va a lograr que las empresas hagan un esfuerzo mayor al que realizan.

El director general de la División Hotelera de Lopesan, José Ignacio Alba, advirtió ayer de que, « o se entiende la singularidad canaria y la dependencia estructural del archipiélago sobre el sector de viajes o estamos muertos». «Nos estamos pegando un tiro en el pie. Estamos a cuatro horas de avión de cualquier destino europeo o nos va a ir mal. Es una necesidad competitiva», dijo.

El CEO de Acosta Matos, José Acosta Matos, puso el enfásis en Canarias en el problema de la falta de personal cualificado y la necesidad de mejorar la formación. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, también se refirió a este problema al igual que a la alta inflación, que según Alba, «ha aguado la fiesta», ya que se ha comido los márgenes de las empresas.

Finalmente, el CEO del grupo Martínez, José A. Martínez, se refirió al problema de la formación y abogó por que las empresas canarias den el salto a África, que va a crecer de forma «bestial» en los próximos años.

2022, un buen año para las empresas que seguirá en 2023

La tasa verde es uno de los nubarrones a los que se enfrenta la economía canaria que en 2022 ha evolucionado de forma muy positiva y se prevé que mantenga los buenos resultados en 2023, como constataron las cinco empresas que participaron en el foro.

Astican, por ejemplo, cerró el año 2022 con los mejores resultados de su historia y se prevé que este ejercicio se mantenga el buen nivel. Los fletes altos y la necesidad de que las reparaciones navales se realicen en el menor tiempo posible provoca que los armadores opten por Las Palmas en lugar de ir a otros puertos del entorno más baratos pero con peores rendimientos y cumplimiento en plazo. «El coste de oportunidad de perder días es muy elevado», indicó el presidente de Astican, Germán Suárez.

Todos ellos coincidieron a la hora de señalar el problema de la inflación y que atenta contra sus márgenes. «La inflación nos ha aguado la fiesta», indicó Alba, que dejó claro que, pese a la creencia popular que existe de que los hoteleros «se están forrando» por la llegada de turistas, hay que tener en cuenta que los costes merman sus ingresos, además de las pérdidas acumuladas en 2020 y 2021 y que, según dijo, aún no se han recuperado.

La falta de formación, la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y los retos a los que se enfrentan las empresas canarias -con la digitalización y la sostenibilidad- son algunas de las nubes que se dibujan en el cielo del tejido productivo de las islas. En este sentido, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, avisó de que en la economía, como en una carretera, vienen curvas que obligan a estar atentos.

El acto fue presentado por la presidenta de la APD de Canarias, Carmen García, y el coloquio fue moderado por el socio director de Deloitte, Ignacio Medina y el sodio de legal, Jorge Gutiérrez.