Los empresarios «no están preocupados» ante el menor ritmo en la llegada de turistas a Canarias Pese al crecimiento en la mayoría de indicadores turísticos, el sector empieza a mostrar signos de desaceleración que eran «inevitables»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

El sector turístico de Canarias, representado por Excelcan, asociación para el estudio y la excelencia turística de las islas, que incluye a firmas como Lopesan, Satocan, THE Hoteles, Binter o Loro Parque calcula que al término de 2025, Canarias habrá recibido 98 millones de pernoctaciones, lo que confirma las expectativas de estabilización del turismo, algo que consideran «inevitable» y ante lo que aseguran no estar «preocupados».

En su informe de coyuntura turística de Canarias, elaborado por Corporación 5, Excelcan estima que el archipiélago cerrará el año con entre 18,4 y 18,6 millones de turistas, cerca de un millón más que el año pasado y con una facturación en el sector de 22.700 millones de euros, entre 600 y 700 millones por encima del ejercicio previo.

El balance del segundo trimeste deja entrever una «cierta estacionalidad» al comportarse de forma negativa todos los indicadores respecto al primer trimestre del curso. Sigue habiendo crecimiento, pero a un menor ritmo de lo que se viene dando sucesivamente desde 2022.

El autor del informe, José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5 indicó que «es imposible» seguir en esos porcentajes tras el cero turístico de la pandemia» y que en esos meses da comienzo la temporada alta de los destinos nacionales e internacionales (Egipto,Túnez, Turquía).

Sin embargo, González comentó que el escenario turístico se presenta «tranquilo» para lo que resta de 2025 con la llegada de más turistas, más rentabilidad y mayor rotación en la estancia.

Así, en el segundo trimestre de 2025 llegaron a las islas 4,1 millones de turistas, un 5,82 % más que en el mismo periodo de 2024 y con un gasto de 4.400 millones de euros, un 3,54 % mayor, en un periodo en el que los indicadores claves evolucionaron de forma positiva en fase interanual, salvo la estancia media y el número de pernoctaciones, con ligeras caídas del 0,24 y el 0,53 respectivamente.

Por su parte, el vicepresidente de Excelcan habló de que esta desaceleración del crecimiento «era inevitable» y que el sector turístico canario es consciente de ello por lo que no hay motivo de alarma siempre y cuando «se sigan haciendo las cosas bien», como hasta ahora, ofreciendo servicios y productos de calidad.

Igualmente, mencionó que de estabilizarse los conflictos en Oriente Medio, los destinos de la zona y el sudeste asiático crecerán en número de turistas en perjuicio de Canarias, algo que no conllevará «mayores problemas».

Inversión internacional

Sobre las inversiones para la construcción de nuevos hoteles por importe de 700 millones de euros, Francisco señaló que esto demuestra que el mercado canario es «dinámico y recibe interés», lo cual invita al optimismo, algo en lo que abunda el presidente de Excelcan, Santiago de Armas, que recalca que existe una «claro interés internacional por el desarrollo turístico en las islas y eso nos beneficia a todos».

De Armas recordó que la actividad turística ocupa entre el 4 y el 5% de la superficie de Canarias, y que la planificación que se llevó a cabo «hace mucho tiempo» aún está por desarrollar y comienza a desbloquearse, lo que permite el crecimiento del sector sin necesidad de ampliar suelo.

La falta de mano de obra preocupa más que la economía alemana Los asociados de Excelcan no ven que la delicada situación financiera de Alemania y Francia sea un obstáculo a corto plazo para el sector turístico de las islas pero sí vuelven a calificar la falta de mano de obra adecuada como uno de los factores principales para la expansión. Pese a que la situación monetaria de algunos de los países emisores de Canarias no sea muy halagüeña, el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco, expuso que el turismo ha dejado de «ser un lujo» para convertirse en algo necesario para la población mundial pudiendo llegar a prescindir de «otras cosas» pero «de la comida y las vacaciones no» por lo que el turismo debería seguir en un buen momento en los próximos años.

Temas

Hoteles

Turismo

Egipto

Canarias

Alemania

Turistas