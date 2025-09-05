El pago de los turistas con tarjeta echa el freno en Canarias tras tres años de auge El crecimiento del gasto turístico se ralentiza en un contexto de altos precios y un alojamiento en máximos, según el BBVA Research

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:29 Comenta Compartir

Durante los últimos tres años, cada informe o estudio acerca del gasto que los turistas realizan en Canarias ha venido acompañado de un incremento sustancial respecto al anterior año o trimestre, una ola de éxito y crecimiento cuyo auge parece acercarse a su límite, según refleja el análisis del gasto presencial realizado con tarjeta durante el segundo cuatrimestre de 2025, elaborado por BBVA Research.

Entre los meses de mayo y agosto, el gasto turístico presencial con tarjeta de los extranjeros creció en casi todas las regiones con un 8,1% de media, aunque de forma menos intensa que durante el primer cuatrimestre del año, cuando creció un 16,8%.

Al representar una parte importante del gasto turístico nacional, Canarias fue una de las principales responsables de esta desaceleración al pasar de tener un aumento del gasto del 15% en el primer cuatrimestre a un 11%en el segundo.

Uno de los principales motivos para esta desaceleración del gasto es que la mayoría de destinos potentes como Canarias, Baleares o Andalucía ya no tienen mucho margen de crecimiento en cuanto a la ocupación de los alojamientos turísticos, a rebosar desde el año 2022, cuando empezó a darse la recuperación postpandemia, según explica Giancarlo Carta, economista del BBVA Research.

Cabe destacar que Canarias y Baleares son las dos comunidades con el porcentaje más alto en el gasto por turista extranjero con un 80%.

Las Palmas, principal destino

Como suele ocurrir en la temporada estival, los destinos de playa mostraron mayor dinamismo que los puntos urbanos. A la cabeza se situó Las Palmas con un crecimiento en torno al 15%, bastante similar al que experimentó en los anteriores dos cuatrimestres. La reducida estacionalidad hace que los números de gasto no fluctúen tanto en Las Palmas como en otros destinos con menor peso del turismo extranjero como Pontevedra, Almería y algunas provincias del interior como Soria, Ávila o Guadalajara que fueron las que registraron los mayores aumento del gasto extranjero.

Por otro lado, la provincia de Santa Cruz de Tenerife destacó como la segunda con menor gasto realizado por los residentes a la hora de visitar otro destino del país, un dato que no ha parado de decaer desde el tercer cuatrimestre de 2024, con casi 10 puntos de caída. Tan solo Guipúzcoa se situó por debajo. Los que más gastaron lejos de su provincia fueron los del centro peninsular.

Temas

Canarias

BBVA

Turistas

Precios