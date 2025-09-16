Elena Vela Sánchez asume la Secretaría General de CEOE Tenerife El comité ejecutivo aprobó este lunes por unanimidad el nombramiento durante la sesión ordinaria

El Comité Ejecutivo de CEOE Tenerife ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Elena Vela Sánchez como nueva Secretaria General de la Confederación. La decisión fue adoptada a propuesta de su Presidente durante la sesión ordinaria celebrada este lunes.

Licenciada en Ciencias Económicas, Elena Vela forma parte del equipo de CEOE Tenerife desde hace más de 15 años, donde ha desarrollado una sólida trayectoria institucional y técnica. En los últimos tres años ha ejercido como Gerente de la Confederación, liderando con eficacia la gestión de proyectos con financiación pública y consolidando el posicionamiento estratégico de la entidad en el entorno económico y social de Canarias.

Actualmente, su presencia activa en órganos consultivos es muy notoria, siendo miembro del Consejo Económico y Social de Canarias —donde preside la Comisión de Desarrollo Regional y Planificación Económica—, del Consejo General de Empleo, de la Comisión de Trabajo sobre la Productividad, del Consejo Canario de Relaciones Laborales, del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, de la Comisión de Precios, del Consejo de Estadística de Canarias y de la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Asimismo, desarrolla una intensa actividad en foros y órganos especializados, entre ellos la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias, el Foro de Grandes Contribuyentes y el Observatorio del Fraude a la Seguridad Social, además de ser miembro del Instituto Español de Analistas Financieros de Canarias y de la Comisión de Control de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), así como de ejercer como consejera en el Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Su experiencia se refleja igualmente en el ámbito de la concertación social, donde ha intervenido en los cuatro últimos acuerdos firmados en Canarias, aportando una visión técnica clave tanto en el seguimiento como en el diseño de propuestas dentro del diálogo social.

Ese destacado recorrido, unido a su compromiso inapelable con el desarrollo del Archipiélago, han sido determinantes para este nuevo nombramiento.

«Mi compromiso es seguir fortaleciendo la CEOE»

Durante el acto, el presidente Pedro Alfonso subrayó «la visión estratégica, la gestión cercana y la capacidad de liderazgo» de Vela, señalando que «han contribuido a fortalecer el papel de CEOE Tenerife en los últimos años».

Por su parte, la nueva Secretaria General expresó su agradecimiento y compromiso:

«Para mí es un honor asumir este reto. Mi compromiso es seguir fortaleciendo el papel de CEOE Tenerife como la voz del empresariado, impulsando consensos, fomentando la colaboración público-privada y manteniendo a la Confederación como un espacio de encuentro, liderazgo y progreso al servicio del desarrollo económico y social de Canarias.»

Asimismo, el Comité agradeció a Eduardo Bezares su dedicación durante todos estos años al frente de la Secretaría General. Bezares continuará vinculado al ámbito empresarial, desde el que seguirá aportando su experiencia y conocimiento.

Con este relevo, CEOE Tenerife refuerza su compromiso con la representación y defensa del tejido empresarial, afrontando con renovada energía los desafíos de competitividad, innovación y sostenibilidad que marcan el presente y el futuro de la economía.

