El Gobierno ultima los nuevos impuestos para pagar las pensiones

No obstante, el secretario de Estado no adelantó en qué consistirán estos nuevos impuestos, porque, según ha recalcado, es competencia de los ministerios responsables de los temas fiscales. Granado hizo hincapié en que no es adecuado financiar la Seguridad Social con préstamos y que ningún organismo internacional lo defiende. «Es la peor situación posible del sistema», apostilló, tras insistir en que endeudar a la Seguridad Social con préstamos «no se corresponde con el trabajo que los españoles hacen para mantener el sistema».

«Sería bastante difícil explicar que teniendo en cuenta la evolución de las rentas del trabajo en cuanto al PIB, aspirásemos a financiar una magnitud creciente con impuestos vinculados a una magnitud decreciente», dijo.

«La mejor noticia de este mes de julio es la suscripción del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)», según Granado, ya que supone «una buenísima noticia», para los españoles que tiene problemas para llegar a fin de mes. Además, resaltó que los 1.000 euros de salario mínimo de convenio disminuirá la brecha salarial y el déficit de la Seguridad Social «de forma notable».

Por otro lado, Granado aseguró que «no está entre la agenda del Gobierno incrementar los tipos de cotización». «Hay un tope máximo de cotización, eso es una situación que genera problemas al sistema, porque convierte a la Seguridad Social en un sistema financiero inequitativo», afirmó, tras asegurar que apuesta por un destope de las bases máximas de cotización, pero ha indicado que es consciente de que «hay que hacerlo con mucho cuidado».

Sobre los datos de afiliación a la Seguridad Social, Granado, aunque dijo que son unos «buenos» datos y que es «positivo» que se hayan superado los 19 millones de afiliados, cree que este es un mes «que tampoco se aleja mucho de lo que es tradicionalmente el mes de junio en lo que a bajas y altas se refiere».