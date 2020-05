El Gobierno no bajará las pensiones y prorrogará la prestación para autónomos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que garantiza "absolutamente" que el Gobierno no recortará las pensiones en España pese al mayor gasto en el que se está incurriendo como consecuencia de la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha subrayado que, "en cuanto pasen las urgencias del Covid-19", la intención del Ejecutivo es crear, junto con el Pacto de Toledo, un marco estable a medio plazo para el sistema de pensiones, donde éstas mantengan su poder adquisitivo y la edad efectiva de jubilación se aproxime a la legal.

"Ese es el plan y lo retomaremos", ha dicho el ministro, que ha insistido en que el aumento de deuda y los menores ingresos causados por la crisis, "y que se puede extender un año como máximo", es temporal y no estructural. "Por tanto, todas estas referencias que se están haciendo sobre las pensiones me parece que no están sustentadas en nada sólido", ha subrayado.

Sobre la marcha de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo, el ministro ha señalado que "no va muy bien" pero que se está produciendo una "recuperación interesante" en algunas sectores, como la construcción.

Este sector perdió 150.000 empleos en marzo, pero, según ha detallado el ministro, entre finales de abril y las dos primeras semanas de mayo ha sumado 60.000 cotizantes, con lo que la pérdida acumulada de empleos en este sector desde que estalló la crisis es ahora de 90.000 puestos de trabajo.

En cualquier caso, Escrivá ha subrayado que lo "verdaderamente notable" es que como resultado de toda las medidas de protección de rentas adoptadas por el Gobierno, la destrucción de empleo está siendo "moderada" para la magnitud de la caída económica que se está sufriendo.