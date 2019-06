El coche de ocasión resiste mejor que el nuevo la incertidumbre del diésel

El vehículo de ocasión mantiene su nivel de ventas en 2019 en Canarias como si la incertidumbre generada por la guerra emprendida por algunas administraciones con los combustibles y las emisiones contaminantes no fuera con ellos.

En los primeros cuatro meses del año se vendieron en el archipiélago 34.303 coches y todoterrenos de segunda mano, según los datos elaborados por la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto. Respecto al año anterior apenas hubo variaciones, tras crecer las ventas un ligero 0,1%. Sin embargo, comparado con los coches nuevos la evolución fue altamente positiva. De enero a abril se vendieron 15.480 turismos y todoterrenos nuevos, tras registrar una caída del 6,2%.

Desde la patronal Faconauto, su director de Comunicación, Raúl Morales, asegura que las ventas no crecieron más en el primer cuatrimestre en los vehículos de ocasion porque «no hay stock suficiente». Según explica, las ventas de vehículos de seis a diez años de antigüedad caen porque no hay oferta. «Estos coches son los que se dejaron de vender en la crisis y ahora no hay coches de estos años. Lo que más está tirando son aquellos de 0 a 5 años, entre los que se encuentran los kilómetro cero.

Los vehículos con esta antigüedad crecen precisamente un 7% a nivel nacional en lo que llevamos de año.

La previsión para este año en el conjunto del Estado es que se vendan dos millones de unidades de coches usados -en torno a unas 93.000 en Canarias-, un 3,5% más y que en 2020, el alza sea tan solo de un 1%. «El mercado de usados ha tocado techo. Es una tendencia que veníamos viendo en 2018 y que se extenderá a 2019 y 2020», asegura Morales, quien califica la situación de «mala noticia». «Estos significa que no se está renovando el parque automovilístico», afirma.

De los 34.304 coches y todoterrenos de segunda mano que se compraron en Canarias en el primer cuatrimestre, casi el 60% -esto es, seis de cada diez- tenía más de diez años. Este ratio es negativo para la comunidad autónoma que tiene el parque automovilístico más envejecido del Estado, con una media de edad de 12,4 años. «En los próximos años lejos de rejuvenecer va a ser más viejo», alerta Morales.

mejor ratio nuevo-usado. El ratio de los vehículos usados que se venden por cada nuevo se ha redudido a la mitad en los últimos seis años. En 2013, el peor ejercicio de la crisis, se vendieron en el primer cuatrimestre 23.927 turismos y todoterrenos de segunda mano frente a 6.748 nuevos, lo que arroja un ratio de casi cuatro de ocasión por uno a estrenar. En 2019 se vendieron 34.303 coches usados frente a 15.480 nuevos, lo que sitúa la tasa en dos de ocasión por uno nuevo.