El Banco de España vigilará a la banca con los créditos a empresas

Hay un vídeo que se está haciendo viral en los últimos días, especialmente entre propietarios de negocios y trabajadores autónomos: una joven cuenta con indignación que ha intentado solicitar un crédito ICO a CaixaBank y esta entidad la obliga a contratar un seguro de vida a un precio muy por encima del de mercado para concederle la financiación. No es la única denuncia sobre prácticas de venta cruzada en estos préstamos avalados por el Estado.

El Consejo Superior de Colegios de Mediadores de Seguros ha denunciado que la banca está aprovechando la concesión de las líneas de créditos ICO para autónomos y pymes afectadas por el estado de alarma para vincular los préstamos a la contratación de otros productos financieros como los seguros, entrando en lo que califican de «flagrante ilegalidad».

«El Gobierno aprobó recientemente una línea de créditos avalados por el ICO, que cubre entre el 60 y el 80% del préstamo en caso de morosidad, de tal manera que al correr menos riesgos los bancos concedan esa liquidez sin temor a sufrir grandes pérdidas en sus cuentas. Se están recibiendo numerosas consultas con motivo de la concesión de líneas de créditos avaladas por el ICO en las que algunas entidades financieras están cometiendo graves abusos imponiendo la contratación de seguros vinculados», apuntan los mediadores de seguros.

Cuestionadas por la primera denuncia mencionada, fuentes de CaixaBank niegan categóricamente que la entidad esté incurriendo en prácticas de venta cruzada con los préstamos avalados por el ICO. Además, inciden en que la situación que se denuncia en el vídeo no puede haber ocurrido todavía porque estos créditos todavía no se han empezado a conceder. «Sí es cierto que las empresas están interesándose por ellos y, de hecho, hay bastante demanda, pero aún no se sabe qué cupo tiene cada entidad», apuntan los portavoces de la entidad, que insisten en que su código de actuación referido a los créditos ICO descarta la venta cruzada.

En línea con esto, el Banco de España también considera que todavía no puede haberse materializado ninguna práctica de venta cruzada por la sencilla razón de que todavía no se ha firmado el acuerdo entre el ICO y los bancos para realizar el reparto de los 20.000 millones de este primer tramo de ayudas financieras. En cualquier caso, los portavoces del ente regulador aseguran que estará «muy vigilante» para evitar que se produzcan estas prácticas. «No se puede ligar la comercialización de ningún producto adicional ni realizar ningún tipo de venta cruzada con los préstamos avalados por el ICO», insisten.