La presidenta de la Comisión Europea junto al presidente de EE UU el día que firmaron el pacto comercial. Reuters

La economía española lidera la eurozona, que frena bruscamente su avance por el golpe de la guerra comercial

España crece un 0,7% en el segundo trimestre y registra el segundo mejor dato del bloque que sufre el retroceso de Alemania o Italia por los aranceles

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:52

La guerra comercial ya está impactando en el crecimiento de la economía europea. Los datos confirmados este viernes por la agencia de estadística europea, Eurostat, ... indican que el bloque de la moneda común avanzó solo un 0,1% en el segundo trimestre, coincidiendo con el comienzo de la guerra arancelaria y frenando bruscamente su avance del 0,6% registrado en el primer trimestre del año. Respecto a hace un año, el ritmo de crecimiento del PIB de la eurozona aumentó un 1,5%, una décima menos que en los tres primeros meses de 2025 y muy por debajo del 2,1% que avanza Estados Unidos a nivel interanual en este periodo.

