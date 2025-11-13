La docena de huevos se encarece 60 céntimos en Canarias y la distribución pide 'tocar' el Aiem para bajar el precio El sector baraja pedir que se elimine el arbitrio o se reduzca al máximo para contrarrestar la subida. A nivel nacional se estudia rebajar el IVA a este producto básico que seguirá al alza

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:28

Los efectos de los focos de gripe aviar registrados en varios puntos de la península también se sienten en el precio de los huevos en Canarias, aunque en las islas no hay ningún contagio. Así, en las últimas semanas se ha producido una subida de «entre cuatro y cinco céntimos» en la unidad, lo que ha hecho que la población canaria llegue a pagar por una docena hasta 60 céntimos más, superando los cuatro euros.

La situación preocupa a los consumidores y el sector de la distribución, que está barajando solicitar al Gobierno de Canarias que 'toque' el Aiem como forma de contener la fuerte subida del precio y mientras dure esta situación de crisis.

El arbitrio grava todos los productos que entran en las islas cuando se fabrican en ellas, y los huevos son uno de ellos, a pesar de que, en la actualidad, la producción canaria de huevos cubre poco más de la mitad del mercado y es necesario importar más del 40% para garantizar el abastecimiento. Así, el Aiem grava el huevo importado con un 15%. A este porcentaje hay que añadirle el seguro que se paga por el transporte de esta mercancía, además del flete del transporte. De este modo, la docena de huevos se encarece en unos 30-35 céntimos por el arancel.

El sector de las islas se encuentra «a la espera» de que el Ejecutivo central tome medidas fiscales, como que se baje el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para solicitar esa reducción del Aiem. El huevo, como producto básico, no tiene IGIC.

El autoabastecimiento de huevos de Canarias es actualmente, como se ha señalado, de algo menos de un 60%. Antes de la entrada de la Ley de Bienestar Animal representaba un 80%, per o las exigencias impuestas, éticas y de control en el trato que se les da a los animales, ha reducido el número de animales en las islas. Además, como remarca uno de los encargados de una empresa de distribución de huevos que prefiere mantener el anonimato, en el sector avícola, como pasa en la agricultura, las gallinas se van sustituyendo por otras, y existe un instante determinado en el que se paraliza la producción.

En ese momento, las empresas locales se ayudan entre unas y otras o comienzan a traer huevos de fuera.

Aunque en Canarias no se ha registrado ningún brote de gripe aviar, como se depende, en gran medida, de la producción que llega desde otros puntos del territorio español, el precio de los huevos sube debido al confinamiento de las aves, la pérdida de gallinas y, por ende, la reducción en la producción que se ha producido en, por ahora, 1.119 localidades españolas. Los principales focos se encuentran en Castilla y León, Andalucía y Cataluña.

En las granjas avícolas del archipiélago siguen de cerca el avance de los brotes registrados en territorio peninsular. A los trabajadores del sector no les preocupa tanto la subida del precio porque vaticinan que, «en enero o febrero», volverá a la normalidad. Sin embargo, con respecto de la gripe aviar, están que se suben «por las paredes». Como explica el trabajador de una de las empresas distribuidoras de Gran Canaria, el problema radica en que en las islas las granjas están «muy cerca», por lo que, si se registrara un brote en una de ellas, «sería un caos» porque se propagaría muy rápido la enfermedad.

También le preocupa la clientela que pueda perder en hoteles y pastelerías si estos empiezan a usar otros sucedáneos para cocinar, porque les saldrían más baratos, en sustitución al huevo.

«Ya no se puede hacer ni una tortilla de papas. Está todo carísimo» Laura acudió este miércoles, como cada semana, a comprar su cartón de 20 huevos en el Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria. Y la tónica en la cola de consumidores que esperaba en uno de los puestos era la misma que el sentir de la mujer. «Ya no se puede hacer ni una tortilla. Está todo carísimo», comenta Laura mientras paga a la vendedora. «Antes lo más barato para comer eran las papas y los huevos, pero ahora cuesta todo un ojo de la cara», remarca otra de las clientas. En la calle, y en los bolsillos de los canarios y canarias, ya se nota el incremento en el precio de este producto básico. Unos metros más lejos, en la panadería Mesa y Barril, también dentro del mercado, Alejandro cuenta que hace unos días su proveedor le informó de que subiría el precio al que le deja los huevos debido a que ha habido un aumento de la demanda de este bien en el exterior. La media docena en este puesto cuesta 2,50 euros, y el precio aumentó a principios de este año debido al incremento del coste de los piensos para las gallinas. Esta situación también se nota en cafeterías como El Pasaje, en el corazón de Mesa y López, donde cada día se venden bocadillos y pinchos de tortilla de papas. Detrás del mostrador, Blas relata que desde el inicio de este año ha notado que el precio del alimento ha aumentado un 60%, y remarca que donde más percibe esta subida es en los supermercados. Esta reflexión también la comparte Javier Suárez, uno de los clientes del mercado, que compra un cartón de 20 huevos por 7,20 euros cada semana: «No he visto subida estos días en el mercado, pero en las tiendas si que noté ese incremento».