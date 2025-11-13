El sector de la distribución de huevos pide 'tocar' el Aiem para bajar el precio Los distribuidores barajan solicitar que se elimine el arbitrio o que se reduzca al máximo para contrarrestar la subida

El encarecimiento del precio del huevo a raíz de los focos de gripe aviar en la península ha hecho saltar las alarmas en el archipiélago entre los distribuidores de este producto esencial, lo que ha llevado al sector de la distribución a barajar solicitar al Gobierno de Canarias que 'toque' el Aiem como forma de contener la fuerte subida del precio y mientras dure esta situación de crisis .

De esta forma, en las últimas semanas se ha producido una subida de «entre cuatro y cinco céntimos» en la unidad, lo que ha hecho que la población canaria llegue a pagar por una docena hasta 60 céntimos más, superando los cuatro euros

El arbitrio grava todos los productos que entran en las islas cuando se fabrican en ellas, y los huevos son uno de ellos, a pesar de que, en la actualidad, la producción canaria de huevos cubre poco más de la mitad del mercado y es necesario importar más del 40% para garantizar el abastecimiento. Así, el Aiem grava el huevo importado con un 15%. A este porcentaje hay que añadirle el seguro que se paga por el transporte de esta mercancía, además del flete del transporte. De este modo, la docena de huevos se encarece en unos 30-35 céntimos por el arancel.

El sector de las islas se encuentra «a la espera» de que el Ejecutivo central tome medidas fiscales, como que se baje el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para solicitar esa reducción del Aiem. El huevo, como producto básico, no tiene IGIC.

Este jueves el Gobierno de España ha aumentado las restricciones y ha confinado a todas las granjas avícolas al aire libre del territorio.

El autoabastecimiento de huevos de Canarias es actualmente, como se ha señalado, de algo menos de un 60%. Antes de la entrada de la Ley de Bienestar Animal representaba un 80%, pero las exigencias impuestas, éticas y de control en el trato que se les da a los animales, ha reducido el número de animales en las islas. Además, como remarca uno de los encargados de una empresa de distribución de huevos que prefiere mantener el anonimato, en el sector avícola, como pasa en la agricultura, las gallinas se van sustituyendo por otras, y existe un instante determinado en el que se paraliza la producción.

En ese momento, las empresas locales se ayudan entre unas y otras o comienzan a traer huevos de fuera.

Aunque en Canarias no se ha registrado ningún brote de gripe aviar, como se depende, en gran medida, de la producción que llega desde otros puntos del territorio español, el precio de los huevos sube debido al confinamiento de las aves, la pérdida de gallinas y, por ende, la reducción en la producción que se ha producido en, por ahora, 1.119 localidades españolas. Los principales focos se encuentran en Castilla y León, Andalucía y Cataluña.