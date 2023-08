La distribución confía en importar papas de otros mercados en un plazo de dos semanas

El sector de la distribución en Canarias se encuentra ya realizando gestiones para comenzar con la compra de papas en otros mercados de cara a cubrir el vacío generado tras pararse la importación del producto del Reino Unido y confía que en un plazo de una o dos semanas estén entrando ya a las islas papas procedentes de otros mercados.

Algunas enseñas tienen esta semana poca oferta pero otras como Spar, El Corte Inglés o Hiperdino, tienen sus lineales al completo. La directora general de Spar Gran Canaria, Dunia Pérez aseguró que a día de hoy, «desde Spar Gran Canaria podemos asegurar que la gran mayoría de nuestras tiendas ubicadas en los 21 municipios de Gran Canaria cuentan con alguna referencia de papas. Pérez especificó que es probable que en momentos puntuales, en los que se esté realizando reposición de producto, que «no haya todas las referencias o variedades de papas que normalmente suelen estar disponibles en nuestras tiendas».

La directora de Spar en Gran admitió que «es posible» que en algún momento se de algún problema de abastecimiento puntual, pero no dudó en lanzar un mensaje tranquilizador a la población. «Estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos para dar alternativas viables y seguras». Según Pérez, es «muy importante» tener en cuenta que la importación no es posible desde cualquier mercado o país. Además, hay que considerar el momento del año en el que nos encontramos, el cual, es «muy complicado ya que no es época de recogida en varios mercados, por lo que la producción internacional tampoco es elevada, pero ya estamos trabajando para dar soluciones», afirmó la directiva.

Sobre la posible escasez o desabastecimiento de papas, desde Spar Gran Canaria estiman que, siempre que se cumplan las previsiones «lo más probable es que no vaya a ocurrir», pero dependerá de variables y de factores externos a la entidad, como que «la demanda del producto se dispare y el consumidor realice demasiado acopio del producto y no lo consuma como lo hace habitualmente». Pérez subrayó que otra variable a tener en cuenta es que los resultados de las gestiones que se están realizando para la adquisición del producto en otros mercados y que los procesos habituales y no tengan retrasos o incidencias. «Si todos estos aspectos se cumplen podemos estimar que, en un plazo aproximado de entre una y dos semanas, llegarán a nuestras tiendas las papas procedentes de otros mercados».

Ampliar Imagen de un hiperdino ayer en Las Palmas de Gran Canaria. C7

Ronda de supermercados

En CANARIAS7 hemos hecho una ronda por la capital grancanaria para comprobar si está habiendo o no problemas con las papas en los principales supermercados. En el caso de Hiperdino y Spar, las despensas estaban llenas, especialmente en Hiperdino donde había distintas variedades, papas para cocer, freír, y arrugar mientras que en otros supermercados más grandes como Mercadona o Lidl las cestas estaban vacías, aparentemente, fruto de la compra masiva de algunos consumidores, no por desabastecimiento. Eso sí, el precio ha subido.