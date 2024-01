«El 75% de descuento es un acelerador, sin él tendríamos que abandonar algunas rutas»

–El mes que vienen empiezan a volar a Madrid, ¿qué previsiones manejan en cuanto a número de pasajeros y cuota de mercado?

-Tenemos muy buenas impresiones por cómo se está vendiendo la ruta, que va mejor de lo que preveíamos inicialmente. Es una ruta muy importante para nosotros. Prueba de ello es que vamos a comprometer cinco de los diez reactores Embraer que tenemos y aspiramos a alcanzar entre un 20 y un 25% de cuota. Este porcentaje es el que tiene actualmente Air Europa, que entendemos que desaparecerá tras la fusión. Pretendemos sustituirla.

–¿Aspiran a ser la primera, la segunda o la tercera aerolínea en la ruta o bien, la aerolínea que cojan los canarios?

–Desde luego nuestro objetivo es ser la aerolínea que cojan los canarios pero no creo que vayamos a ser nunca, ni aspiramos a ello, ser líderes en la ruta. Seremos segundos o terceros. El grupo IAG (Iberia Express, que opera esta ruta) es un grupo potente y además lo hace razonablemente bien, aunque su producto es diferente al nuestro. IAG mantendrá el liderazgo en la ruta y nosotros seremos los segundos o los terceros.

–Cuando habla de productos diferentes se refiere a que ustedes ofrecen un producto de alto nivel?

–En estos momentos solo Air Europa está ofreciendo servicios completos de compañía tradicional. El grupo Iberia operación una marca 'low cost', que es Iberia Express. Nosotros pretendemos ofrecer servicios completos, de ahí que nos vamos a diferenciar. Ryanair también está ahí y ofrece servicios 'low cost.' La estructura de mercado de esa ruta y en general de las rutas Península-Canarias ha cambiado mucho en 10 años. Hace una década el bajo coste representaba entre un 20% y un 25% del total de las plazas del mercado, hoy supone un 75-80%. El 20% restante lo ofrece hoy Air Europa y se va a marchar. Nosotros queremos ocupar esa parte del mercado.

–Entiendo que la potencial marcha de Air Europa es lo que les ha dado el impulso para abrir la ruta con Madrid.

–Sí, nosotros llegamos a Madrid primero porque entendemos que hay una ventana de oportunidad derivada del proceso de fusión Iberia-Air Europa, que aunque aún no está cerrada del todo pensamos que se va a producir. Si no fuera así y no se produjera, lucharemos por nuestra cuota. También entramos en Madrid porque nuestros clientes nos lo pedían. Nos decían que si fuéramos a Madrid nos elegirían. Entonces, animados por eso y por la coyuntura favorable que se da por el proceso de fusión decidimos empezar en Madrid. Es una apuesta enorme para Binter . Es lo más es lo más importante y retador que nos ha pasado en los últimos cinco años.

– ¿Darán también en la ruta con Madrid la famosa ambrosía que tanto llama la atención a los viajeros peninsulares? Esta misma semana una usuaria en Tik Tok destacaba que Binter daba en los viajes entre islas una chocolatina y agua como si fueras a Dubái.

–Cuando Binter nace lo hace para atender el servicio e inicialmente lo hace como buenamente puede porque las tarifas eran baratas. Con el tiempo las cosas cambian y podemos empezar a fijarnos más en el pasajero. La subvención fue aumentando desde el 10% inicial y hasta el 75% actual. Las tarifas van subiendo y nos permiten atender mejor, con más servicios, más plazas y nuevas rutas. Nosotros tenemos clientes no pasajeros. Queremos que estén lo más satisfechos posible y por eso, siempre hemos querido tener un pequeño servicio a bordo dentro de Canarias. Que el cliente perciba que estamos contentos de que venga con nosotros. Queremos que ya que tienen que pasar tiempo en el avión que el viaje sea grato. Además el canario es un cliente muy repetitivo, que entiende mucho y que tenemos que tratar bien. Por ejemplo, cuando nos planteamos ir a la península podríamos haber optado por un servicio 'low cost' pero no. Y así, con los Embraer, que tiene capacidad para 148 personas los hemos reducido a 132 para que los pasajeros vayan cómodos y con más espacio. Son aviones hechos a medida. Con esto conseguimos que, quien nos descubre nos elige. Es cierto que somos un poco más caros aunque nuestras tarifas son muy competitivas pero con ello logramos una experiencia grata.

–Ustedes van a volar a la T2 de Madrid, ¿aspiran a entrar en la T4 tras la fusión y una vez que Iberia tenga que liberar slots?

– Nosotros elegimos la T2 porque nos parece una terminal más sencilla y más rápida para nuestro pasajero que normalmente no va a ir en un vuelo en conexión, aunque ofrecemos algunas con las compañías de SkyTeam y de Star Alliance que están operando en la T2. Además la T2 está ahora en fase de renovación. Están invirtiendo bastante en ella. No es la T4 pero tampoco tiene sus inconvenientes. Cualquiera que haya caminado kilómetros en la T4 sabe de lo que estamos hablando.

– A los slots que se liberen si aspiran, no?

-Sí, al producirse la fusión se liberará slots que nos permitirán acceder a horarios que no tenemos hoy, a primera y última hora del día.

–Escuchando su servicio al cliente y la preferencia de los canarios por Binter puedo entender que Iberia tenga cierto temor a su entrada en Madrid.

- Iberia Express no tiene que tener miedo. Es una compañía que está muy implantada en el mercado y que tiene su público y hay clientes para todos. No creo que le quitemos el sueño a nadie. Distinto sería que apareciera en esta ruta un grupo grande europeo y se intentara meter en el mercado. Nosotros somos una compañía casi familiar con unos recursos limitados y que ahí tenemos unas aspiraciones limitadas. Nuestro plan no es barrer del mercado a nadie.

–La última vez que coincide con usted en un acto público dijo que venían muchas sorpresas para Binter. Ha llegado Madrid. ¿Habrá nuevas sorpresas?

-Habrá, claro que sí, lo que no podemos decir aún cuáles. Ahora nuestro principal objetivo es consolidar Madrid. Después nos van a llegar nuevos aviones y aspiramos a reforzar las rutas de la red a 13 destinos nacionales. Después estamos estudiando nuevas opciones que aún no puedo desvelar porque están en fase de análisis y pueden no salir, pero queremos llegar a otros puntos de España donde no estamos. Tenemos atendido el norte, algo del sur, un poco en el Levante... Posiblemente volemos a Portugal con más intensidad. Nosotros siempre estamos con los oídos atentos y la vista larga para ver que nuevas oportunidades se nos plantean. Dicho esto le digo dos cosas que siempre me gusta recordar: uno, nuestro foco es Canarias y por encima de todo, somos los aseguradores de que la movilidad en Canarias se puede producir en buenas condiciones. Y dos, nosotros somos pequeños, solventes y modestos en nuestras aspiraciones y no estamos aquí para engordar esta compañía, facturar 1.500 millones y vendérsela a un fondo de inversión. Nosotros somos un grupo de empresarios canarios comprometidos con nuestro modelo y nuestra tierra. En estos años hemos contribuido a que la movilidad en Canarias mejore y hemos puesto el foco en el principal problema que tenían las islas para ello, el coste. Volar es caro y con nuestro apoyo y la voluntad política de los gestores conseguimos que el descuento llegara al 75%, que es una ayuda al pasajero. Todos tenemos que luchar para preservar esta ayuda que no es un privilegio. Es una compensación por la realidad de los costes que tenemos, por vivir en islas y además alejadas.

–¿Ampliar rutas en Europa está entre sus planes?

- Las rutas que tenemos europeas nos están costando. Así como la parte nacional ha sido muy fluida la internacional es más difícil. Tenemos que replantearnos el modelo que llevamos, ver si nos interesan ciudades pequeñas o grandes.

–¿Barajan entrar en algún otro nicho de mercado dentro del transporte aéreo? Tienen aviones, escuela de formación, van a entrar en el 'handling' a terceros, ¿qué les queda?

–Sí, nos quedan muchas cosas pendientes. Empezando por el 'handling' tenemos un magnífico socio, Menzies, con el que hemos ganado tres licencias en Canarias. Ahora tenemos que desarrollar ese negocio y tenemos que hacerlo bien para tener mayor protagonismo en el siguiente concurso. Tenemos también el reto de la formación. Tenemos que formar profesionales para nosotros y para terceros. En este mundo hay mucha demanda de profesionales y además los cursos de formación son continuos para seguir mejorando. Las personas es uno de los recursos más valiosos de Binter. Hemos dado un paso muy importante con la puesta en marcha de ATC, la escuela. Ahora queremos abrir en Tenerife y ampliar los estudios que se imparten. Hay una tercera parte que es la tecnología. Binter es intensiva en tecnología y es un área de crecimiento destacada a futuro. La última tiene que ver con el mantenimiento de aeronaves. Este año empezaremos a construir un hangar en el aeropuerto de Gran Canaria para tres Embraer o tres Airbus 321 o tres Boeing 737 en el aeropuerto de Gran Canaria.

–¿Qué inversión van a hacer?

–Son unos 16 millones de euros y queremos, tal y como hacemos como los ATR, hacer en Canarias todo el mantenimiento de estos aviones más grandes y hacérselo a terceros. Después de Gran Canaria queremos replicarlo en otras islas.

–Han fichado como consejero delegado al ex socio de Deloitte Legal, Ignacio Medina. ¿Se enmarca dentro de sus planes de crecimiento?

–Como le he dicho Binter son las personas y va desde la persona en recepción hasta los pilotos pasando por los ejecutivos y tenemos que mirar en el medio plazo, no en el corto. Todos cumplimos años y hay que pensar en el futuro. Ignacio nos conoce bien porque ha sido nuestro asesor durante más de 20 años, conoce todos los intríngulis de la compañía, y nos parece una persona que puede aportarle mucho al proyecto; al proyecto como está hoy y al proyecto si evoluciona dentro del mundo aéreo y en otros mundos porque no todos van a ser aviones en esta vida. Es una suerte poder disponer de él.

– Dice que «no todo son aviones en esta vida», ¿hacia dónde están mirando a futuro?

–Binter es lo que es, es una empresa de transporte aéreo, pero los socios de Binter estamos encantados de hacer cualquier clase de negocio, legal obviamente y hay oportunidades interesantes.

– Pero ustedes ya tienen inversiones en el sector turístico, ¿a qué otros nichos miran?

– Pues a actividades vinculadas al medio ambiente, por ejemplo, y a la construcción. Ahora mismo hay una necesidad de vivienda en Canarias. Hay otras cosas para poder contribuir a la riqueza de Canarias y su crecimiento. Todos tenemos inquietud por la diversificación.

–¿Se plantean entrar en la producción de biocombustibles? En lo que además tienen sinergías con la aerolínea.

-Esto es un asunto muy interesante. El mundo tiene el reto de las descarbonización y el sector aéreo lo tiene en particular aunque es el que menos carbono genera pese a que es el que está en el foco. El problema es la tecnología, que falta por desarrollar. El SAF, los biocombustibles, son una alternativa. No sé si se producirá en Canarias porque hace falta una materia prima: la basura, que no abunda en las islas. Hay otras vías como la gestión de residuos, la reforestación, puntos de recarga para los vehículos... Hay muchas opciones de negocio.

–¿Tienen previsto cuándo empezarán a utilizar SAF en sus aviones?

–Tan pronto como esté disponible. Ahora, producirlo en Canarias lo veo más difícil. En España son las grandes petroleras las que están empezando pero aún es caro y escaso.

–¿Harán tanto daño como se dice las tasas de emisiones al transporte aéreo?

–El tráfico interinsular ha quedado exento y con península también pero el impacto va a ser muy grande. Nosotros esperamos que más allá de 2030 se prorrogue la exención a las islas. En cualquier caso yo creo que se está culpando a la aviación de lo que no tiene culpa. El 3% de las emisiones vienen de la aviación, el 17% del transporte por carretera y el 40% de la energía eléctrica.

–¿No cree que con la exención damos un mensaje equivocado al turista? Canarias es muy sostenible pero en los aviones queremos quedar exentos de las tasas que buscan reducción de emisiones.

–El problema de la tasa de emisión es que por tenerla no contaminas menos, solo pagas más. En los viajes de primera necesidad, como se produce en la mayoría de los casos dentro de Canarias y entre las islas y la península, gravarlo no es buena idea. En lugar de incentivar la movilidad la desincentivas y aquí no hay otra forma de transporte. Ahora bien, de cara al mercado turístico tenemos que trabajar para compensar la huella de carbono que genera viajar en avión con otro tipo de medidas. Los proyectos de Gorona del Viento y Chira-Soria van en este sentido.

–Su expansión a la península arrancó cuando el descuento de residente llegó hasta el 75%. Se ha especulado en varias ocasiones con la posibilidad de un recorte para devolverlo al 50%. ¿Tendrían que recortar rutas en este contexto?

–El 75% es fundamental. Ensancha el mercado, hace que crezca. En este contexto otras compañías puede entrar y nuevas rutas pueden tener sentido y antes no lo tenían porque no había suficiente número de pasajeros. Nosotros íbamos antes del 75% a la península pero ha sido un acelerador para Binter. Si bajaran al 50% no podríamos volar a todos los destinos. Tendríamos que abandonar algunas cosas y otros también. El mercado se estrecharía porque encarece mucho el billete, doblaría el precio para el residente.

–La duda que siempre colea es si la subida del descuento al 75% encarece los billetes.

– Puede tener algún efecto negativo pero los positivos son superiores. En cualquier caso tengo que decir que los precios de los billetes no suben por el 75% suben por la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda, como en el 2022 y 2023, y la oferta no sube tanto porque no hay aviones, no porque las compañías lo hagan a posta, hay un efecto claro que hace que los precios suban. Puede llegar a darse el caso inverso.

–A Binter se le achaca que es una compañía hecha para los canarios y para unos precios con subvención al 75%, ya que para un peninsular es casi imposible pagar, sin la ayuda, sus billetes.

- Si los billetes se compran con previsión hay muy buenos precios, aparte de los bintazos y otras ofertas que sacamos. Hay muchas tarifas a muy buenos precios. La prueba la tenemos en que en todos los destinos hay un 30% que son peninsulares y hay destinos en los que hay más peninsulares que canarios. De todas formas Binter no es una compañía barata ni quiere serlo. A Canarias no le interesan más compañías baratas. Hay varias y lo hacen bien. Necesitamos compañías que atraigan clientes que estén dispuestos a pagar más, que también lo harán en el destino.

–¿Servirá para algo la OSP que se quiere implantar entre Madrid y Canarias?

–Nos parece innecesaria. No creemos que la Unión Europea la autorice y creemos que lo que se pretende se puede conseguir de otras maneras, por ejemplo, facilitando que Binter entre en todas las rutas que estableciendo la OSP. De todas formas, nosotros somos campeones en OSP e incluso nos vendría bien pero, pensando en Canarias, no es buena solución. Cuando uno restringe el precio te puedes encontrar que se recorten plazas. El vuelo no pasará de un precio pero no habrá posibilidad de viajar.

– En cuanto al mercado canario, ¿habrá nuevos intentos de competencia o cree que no después de las experiencias frustradas de Air Europa e Islas Airways?

–El mercado es complicado, está muy regulado y eso hace que no sea atractivo. Es muy difícil. En cualquier caso en un monopolio hay dos riesgos: los precios y que la calidad del servicio sea mala. Aquí los primeros están regulados y no hay problema y lo segundo tampoco pasa.

–Ustedes hacen gala de su puntualidad pero en los últimos tiempos se ha visto empañada por la huelga de controladores.

–Sí, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, que es un tema sangrante. Es una huelga que se tiene que solucionar.

–Algunos expertos consideran que volar se convertirá en un lujo en unos años.

–Si eso pasa será una desgracia. Seremos menos ciudadanos del mundo y más de nuestro pueblo. Yo espero que no ocurra.