Descubre las gasolineras con los precios más bajos este viernes en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 22 de agosto 2025, 07:14
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 22 de agosto de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
0,979 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
Gasolina 98
1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
1,109 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
0,979 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
-
0,995 € Gmoil (Calle Laura Grote De La Puerta, 2, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil Premium
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
1,094 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
1,099 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona)
-
1,109 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)
