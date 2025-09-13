Descubre las gasolineras con los precios más bajos este sábado en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,949€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 13 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,955€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,955 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,955 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 3 0,955 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes) 4 0,955 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,955 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,099 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes) 2 1,139 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde) 3 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,174 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

Gasoil 1 0,949 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,949 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 3 0,949 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes) 4 0,949 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,949 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,119 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde) 4 1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,149 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)