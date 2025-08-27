Descubre las gasolineras con los precios más bajos este miércoles en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Puerto Del Carmen, ofrece este combustible a 1,129€ por litro en Calle Juan Carlos I, 23, en el municipio de Tías.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 27 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 3 0,948 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 0,967 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 2 1,139 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 3 1,149 € Disa El Dragon (Calle Diego Vega Sarmiento, 70, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 5 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

Gasoil 1 0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 3 0,946 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,105 € Cepsa (Autovia Puerto Del Rosario - Morro Jable Km. 62, Pájara) 3 1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,129 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)