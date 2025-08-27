Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 27 de agosto de 2025

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este miércoles en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Puerto Del Carmen, ofrece este combustible a 1,129€ por litro en Calle Juan Carlos I, 23, en el municipio de Tías.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 27 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  3. 3

    0,948 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  5. 5

    0,967 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

  2. 2

    1,139 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  3. 3

    1,149 € Disa El Dragon (Calle Diego Vega Sarmiento, 70, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  5. 5

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  3. 3

    0,946 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  5. 5

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,105 € Cepsa (Autovia Puerto Del Rosario - Morro Jable Km. 62, Pájara)

  3. 3

    1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,129 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  5. 5

    1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  2. 2 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  5. 5 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  6. 6 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  7. 7 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  8. 8 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo
  9. 9 «Me tiré las manos a la cabeza con el gol de Clemente. Maradona lo hizo por la derecha y Enrique por la izquierda»
  10. 10 UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descubre las gasolineras con los precios más bajos este miércoles en Las Palmas

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este miércoles en Las Palmas