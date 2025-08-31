Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 31 de agosto de 2025

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este domingo en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 31 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Repsol, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Carretera Circunvalacion Km. 4,5, en el municipio de Arrecife.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,965 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,965 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,965 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,965 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  2. 2

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  4. 4

    1,149 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)

  5. 5

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

