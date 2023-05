La «desconfianza» hacia el empresario es el primer 'pero' para el éxito de la colaboración público-privada

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, llamó este martes al sector público de Canarias a superar los «prejuicios ideológicos» y dejar de ver a las empresas como entes que solo buscan obtener el máximo rendimiento para poder avanzar en el archipiélago hacia una verdadera cooperación público-privada.

Ortega hizo estas declaraciones durante la inauguración del primer Foro para la Colaboración Público-Privada, organizado por la CCE y que nace con el objetivo de avanzar hacia este modelo de cooperación auspiciado por la propia Unión Europea. La intención de la patronal es celebrar tras este foro jornadas de carácter sectorial de cara a lograr superar los problemas y 'peros' y se implante con éxito en el archipiélago. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó en la inauguración y defendió este modelo de cooperación que arrojó grandes resultados durante la pandemia.

EJEMPLOS DE ÉXITO Covid Al inicio del confinamiento, la colaboración público privada permitió la llegada de material sanitario a las islas.

Negociación El Plan Reactiva y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible fueron fruto de la cooperación.

ERTE La puesta en marcha de los ERTE y el éxito en su implantación en las empresas fue fruto del diálogo.

Fondos Gracias a la coordinación las cámaras de comercio desempeñaron con éxito el reparto fondos covid.

Ortega destacó que «la colaboración público-privada debe impulsarse para lograr la rápida recuperación y un futuro de crecimiento social y económico», aunque para ello, destacó que hacia falta compromiso.

En ese sentido, destacó la importancia de reforzar la seguridad jurídica, propiciar la simplificación de la burocracia administrativa y mejorar la eficiencia del gasto público. En este punto, recordó lo que está ocurriendo con los contratos públicos en sectores como la construcción, donde los materiales han subido de forma abultada y la administración no está actualizando los precios, lo que obliga a renunciar a más de un empresario para no asumir pérdidas. «No puede ser que los contratos públicos se firmen, se modifique luego el salario mínimo interprofesional y luego el contrato no se pueda adaptar porque la Administración ha cambiado las reglas», dijo.

Asimismo, señaló «hay que superar los prejuicios ideológicos que impiden que las fórmulas de este tipo avancen y dejar de pensar que las empresas van solo a sacar rendimiento y no van a cumplir el servicio», indicó Ortega, que también apuntó a la desconfianza que se da hacia la administración «al pensar que siempe tratar de frenar».

Plantel de expertos

En el Foro participaron numerosos expertos de reconocido prestigio y con una amplia trayectoria profesional en la planificación y gestión de modelos de colaboración y responsables de áreas legales y de organizaciones que impulsan y lideran alianzas con el sector público-privado a nivel estatal y regional.

Mónica Reig Majoral, directora asociada del Centro de Gobernanza Pública de Esade, impartió una ponencia sobre el valor de la colaboración público-privada para generar desarrollo social y económico y a continuación expuso su visión estratégica, los retos y aspectos clave para impulsar la colaboración público-privada en Canarias Fernando Tejedor, responsable del área de administrativo de Garrigues en Canarias. Mariano Megide, socio del despacho Uría Menéndez, y Eduardo Romero, socio de la consultoría Auren participaron en un debate moderado por Carles Agustí Hernández, consultor internacional en gobernanza.

A lo largo de esta jornada, y durante tres horas, los expertos trataron de entender la idiosincrasia del sector público, alinear las lógicas de trabajo «colaborativo» y armonizar los tiempos de actuación, además de conjugar los criterios políticos, técnicos y profesionales que se deben abordar cuando se pretende generar sinergias enriquecedoras para un fin común.

Torres resalta la cooperación en la pandemia

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó la necesidad de apostar por la colaboración público-privada y apuntó que los cuatro años de esta legislatura son un «magnífico ejemplo» de una buena coordinación entre esos dos ámbitos y de cooperación con los dos presidentes de la patronal en esta etapa: Agustín Manrique de Lara y Pedro Ortega, el actual.

El jefe del Ejecutivo tiene claro que la lucha contra la pandemia de la covid-19 demuestra a las claras la necesidad de la unión de lo público y lo privado para superar las adversidades. Según indicó, desde que se produjo el confinamiento (el 14 de marzo de 2020), la colaboración con el Gobierno fue total para traer material sanitario del exterior, de países como China o Brasil, para lo que se fletaron aviones desde Canarias.

Además, aludió al papel que desempeñaron los agentes sociales, las patronales y los sindicatos en la elaboración y aprobación del Plan Reactiva Canarias, con reuniones desde el 16 de marzo de aquel año. Esa colaboración se mantuvo y se intensificó con la firma de la Agenda Canaria 2030 (suscrita el 2 de diciembre de 2021 en Jameos del Agua, en Lanzarote), por lo que, según el presidente, los agentes privados han dejado su impronta para una Canarias futura más justa y con mayor igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, el sector empresarial intervino en la inclusión de una disposición adicional sobre las islas en el decreto de los ERTE por la pandemia, con el fin de mantener la relación entre los trabajadores y sus empresas, aparte de ser determinante, gracias a las Cámaras de Comercio, para el exitoso reparto de los 1.144 millones de euros en apoyo a las empresas y autónomos por las consecuencias de la covid-19.

Torres también recordó que, durante los peores meses de la pandemia, no hubo distinción entre sanidad pública y privada, y se firmó un convenio con las empresas para potenciar la vacunación.