De rebajas con mascarilla: al comercio no le salvan ni las promociones

Después de unos meses en los que las ventas cayeron hasta un 90% respecto al año pasado, el sector textil confiaba en que las rebajas salvaran la situación para miles de comercios que comenzaron a abrir sus puertas en mayo tras el fin del confinamiento. Sin embargo, la realidad está siendo devastadora y una parte de ellos tendrán que echar el cierre antes de que termine el año.

Las cifras de la CEC (Confederación Española de Comercio) revelan que la primera semana de rebajas se registró una caída de la facturación de entre el 20% y el 30% respecto al mismo periodo del año pasado, con variaciones notables según provincias y sectores de actividad, llegando al 50% de desplome en las zonas más dependientes del turismo. «Las pocas ventas que se están produciendo en los pequeños comercios se hacen con descuentos muy agresivos; los comerciantes necesitan eliminar stock y lo hacen sin apenas margen de beneficio; es pan para hoy y hambre para mañana», señala Pedro Campo, presidente de la CEC.

Según sus cálculos, el gasto medio por persona se situará estas rebajas en 90 euros, frente a los cerca de 200 euros del verano pasado. Por sectores, los más afectados serán el textil y el calzado. Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, la patronal del comercio textil, detalla a este periódico que durante el confinamiento se vivió una caída de las ventas «brutal», que llegó al 90% de desplome en abril y que no llegó a la totalidad por la venta online.

Zamácola explica que la apertura fue muy escalonada y que aún hoy el 15% de estos comercios no han abierto. En su opinión, las medidas «alarmistas» no ayudan a darle la confianza al consumidor para que vaya de tiendas: «El cliente aún no se ha habituado, los espacios cerrados con mascarilla generan mucho agobio y además hemos perdido las ventas generadas por los turistas». Así, reconocen que en junio las ventas cayeron un 26% respecto al año pasado, lo que supone un acumulado desde enero de un -35%.

Respecto a las rebajas, el presidente de Acotex señala que el «efecto llamada» que existía antes de 2012 ahora ha desaparecido porque la liberalización permite que cada establecimiento decida su periodo de promociones y algunos comercios decidieron abrir sus puertas tras el confinamiento con «descuentos agresivos» para deshacerse del stock.