Cumbre 8, la consultora que piensa canario para transformar Canarias

El pasado 19 de septiembre se presentó en Lanzarote el Plan de Activación Socio-Económica desarrollado por la Cámara de Comercio para el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa; una estrategia sin precedentes que articula 138 proyectos con una inversión estimada de 646 millones de euros a ejecutar en los próximos diez años, con el propósito de transformar, desde el consenso, ambas islas con un modelo sostenible, y resiliente, pero sobre todo respetuoso. En este contexto, hablamos con Marcos Cohen, Socio-Fundador de Cumbre 8, para conocer cómo su firma de consultoría boutique, arraigada en la realidad de Canarias, desarrolla y articula iniciativas como esta, y cuáles son los retos y las oportunidades que se avecinan.

-¿Qué hace único al Plan de Activación?

Nunca se había concentrado en un solo plan tanta visión, tanto detalle y tanta ambición para Lanzarote y La Graciosa. Una visión compartida, construida junto a los agentes y la gente, que recoge sus aspiraciones y necesidades. Es también la primera vez que una Cámara de Comercio asume un desafío de esta magnitud: un horizonte de diez años y una hoja de ruta precisa que marca qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hace y en qué plazos. Todo ello convierte al plan en una oportunidad histórica y en un precedente que cambia la manera de concebir el futuro de las islas.

-¿Qué ventajas tiene que lo lidere la Cámara de Comercio y no la administración?

Permite despolitizarlo. No es una iniciativa de un gobierno, sino un marco estable de colaboración público-privada que puede y debe sobrevivir a los cambios políticos. Esa es una de las claves del éxito. Que lo lidere la Cámara de Comercio le da neutralidad, legitimidad y capacidad de diálogo con todos los actores, desde las instituciones hasta las empresas y la ciudadanía. Y, además, lo convierte en un modelo capaz de inspirar al conjunto del archipiélago.

-¿Eso garantiza mayor continuidad en el tiempo?

Debería. Los grandes retos de Lanzarote y La Graciosa, vivienda, movilidad, sostenibilidad ambiental y sector primario, entre otros, no se resuelven en cuatro años, sino en décadas. Hablamos de transformaciones estructurales que requieren planificación, inversión constante y, sobre todo, estabilidad en la gestión. Si cada mandato empezara de cero, nunca lograríamos avances reales. De ahí la importancia de que este plan esté pensado a diez años vista, con hitos medibles y una hoja de ruta que trasciende el corto plazo político. Y hay un aspecto clave: al haberse elaborado de manera participativa, será la propia comunidad la que exija que se cumpla. Esa legitimidad social es la mejor garantía de continuidad y de que los cambios realmente se traduzcan en una mejora de la calidad de vida.

-Uno de los retos que plantea el plan es diversificar la oferta y la demanda turística. ¿Cómo contribuye Cumbre 8 en este terreno?

Efectivamente, una de nuestras mayores fortalezas como consultora está en la capacidad de unir dos miradas: la del conocimiento profundo de la realidad canaria con la visión global que permite mirar más allá de los límites del territorio. Esa doble perspectiva se traduce en iniciativas concretas, como la reciente misión a Texas, donde trabajamos para abrir mercados a los productos locales, reforzar alianzas culturales e institucionales y atraer inversión en sectores estratégicos. Al combinar identidad y proyección internacional, logramos enriquecer la oferta, diversificar la demanda y posicionar a Canarias, en este caso a Lanzarote y La Graciosa, como un territorio con capacidad real de competir y destacar.

-¿Qué significa para ustedes esa doble mirada?

Que Canarias no solo exporte talento y proyectos, sino que también sea vista desde fuera como un territorio innovador, sostenible y con propósito. Porque creemos firmemente que cuando el territorio tiene propósito, la consultoría cobra sentido, deja de ser un servicio técnico para convertirse en motor de transformación colectiva.

-¿Entiendo entonces que el reto pasa por proyectar Canarias al mundo como algo más que un destino turístico tradicional?

Así es. Canarias tiene mucho que ofrecer y nuestra labor también consiste en dar a conocer esas ventajas. Para eso toca salir y contar nuestra historia. En Lanzarote, por ejemplo, estamos trabajando con los CACT en el MET (Marco Estratégico de Transformación), un proyecto que busca transformar el modelo turístico hacia un esquema más sostenible y auténtico. La apuesta ya no pasa por crecer en número de visitantes, sino por atraer un turismo de mayor calidad, respetuoso con el entorno y capaz de generar un retorno más equilibrado para la sociedad. Eso significa que los beneficios se traduzcan no solo en ingresos directos, sino también en mejores infraestructuras, más oportunidades para otros sectores y una mayor calidad de vida para quienes habitan la isla.

-Y para ejecutar proyectos de tal envergadura también resulta fundamental la captación de fondos, algo en lo que ustedes también tienen experiencia.

Sí, sin duda es una de nuestras competencias clave. Para el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna venimos desarrollando un Servicio de Consultoría Técnica Especializada en Fondos Europeos en que ya hemos trabajado en un paquete de proyectos por poco más de 20 millones de euros. Estamos pendientes de resolución por parte del Ministerio correspondiente.

-Aun con todo, hay ciudadanos que desconfían de estos planes. ¿Qué les diría?

La desconfianza es comprensible, porque en el pasado muchos planes no llegaron a materializarse. Pero en Cumbre 8 trabajamos de otra manera. No podemos obligar a una administración a ejecutar, pero sí podemos acompañarla para que lo que se planifique sea coherente, viable, útil para la sociedad y, sobre todo, se ejecute. Nuestro valor es que no diseñamos desde fuera: conocemos Canarias porque la hemos vivido, porque trabajamos con y para la gente que habita estas islas. Y sobre todo porque, las propuestas del Plan de Activación no son ocurrencias de una consultora en un despacho, sino el resultado de un proceso participativo amplio, que ha involucrado a todos los agentes sociales y económicos, más de mil ciudadanos. Esa conexión directa con la realidad y con la ciudadanía es la mejor garantía de que este plan no sea papel, sino una herramienta de transformación real.