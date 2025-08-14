Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona reposta en una estación de servicio en Madrid EP

Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano

El litro de diésel se paga de media a 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio y el de gasolina baja hasta los 1,483 euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:49

Los abaratamientos de la gasolina y el diésel en la última semana darán un respiro al bolsillo de los consumidores en la operación salida del ... puente de agosto, una de las salidas más importantes de la temporada estival en la que la DGT prevé más de siete millones de desplazamientos desde este jueves y se prolongará hasta el domingo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  5. 5 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  6. 6 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  7. 7 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  8. 8 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  9. 9 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  10. 10 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano

Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano