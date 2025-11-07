Comparativa de precios de gasolina y diésel: viernes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 7 de noviembre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,950€ por litro en la estación de servicio H2exagon Las Torres, ubicada en Calle Arrecife, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,950 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,965 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 5 0,965 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

Gasolina 98 1 1,109 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,149 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 3 1,159 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,169 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,950 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,960 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 4 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 5 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

Gasoil Premium 1 1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 4 1,149 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)